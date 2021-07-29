台美日國會議員論壇 羅致政：為民主自由人權價值而戰

立法院長游錫堃今天以立法院「台日交流聯誼會」會長名義參加「台美日國會議員戰略論壇」視訊會議，台灣民眾黨立委蔡壁如與時代力量立委陳椒華，以及屬於聯誼會成員的民進黨立委羅致政和中國國民黨立委陳以信也與會。

羅致政致詞時指出，今天的論壇，不論從時機或主題來看，都是非常正確與重要的活動。印太地區的地緣政治、地緣經濟正出現前所未有的變化，促成此一變化的主要原因，就是中國崛起所造成的區域權力平衡的變化，以及中國企圖打造新的亞太秩序與遊戲規則所帶來的威脅及挑戰。

羅致政指出，長久以來，傳統典範認為，透過與中國的交往以及將中國導入國際社會，將促成中國的和平演變，會讓中國由威權不自由、非巿場經濟的國家，慢慢走向自由開放甚至民主的社會，對外則期待中國可以變成「負責的利益相關者」 （responsible stakeholder）。然而,此一戰略期待己經被證明失敗，國際社會對中國容忍甚至扶持的結果，反而讓中共政權對內更加集權、對外則更加強勢、霸道與擴張，所謂的「戰狼外交」就是其表現出來的行為。

羅致政說，更糟的是將中國帶入國際社會的努力，不僅沒有改變中共政權的本質，北京當局正運用其不斷成長的硬實力、軟實力與銳實力，意圖改變現有的區域與國際秩序，甚至想要影響它國的國內政治與輿論走向。簡單講，中國已由守勢戰略變為攻勢戰略，中共政權不但不接受二次戰後以來的政治經濟秩序,更想重新建 立由中國主導的印太秩序，所謂的「一帶一路」就是這樣的產物。

因此對於中國周邊的所有印太國家而言，若不接受以「中國為中心」 （China- centric）的區域序與價值體系，就必須採取一致行動來確保現有的國際秩序不受挑戰。簡言之，這是一個和平穩定與普世價值的保衛戰，而理念相近的國家無從選擇，因為「團結則存，分裂則亡」（United we stand, divided we fall.）