台美日國會議員論壇 共識是聯合對抗中國威脅

第1屆「台美日國會議員戰略論壇」視訊會議今天舉行，立法院長游錫堃以立法院「台日交流聯誼會」會長名義出席。據悉，在會中大家認為理念相近國家應該更密切合作，面對中國威脅，彼此對話合作，不應該侷限在軍事面向，也要包含政治、經濟和科技等政治威脅。

日方代表為眾議員、日華議員懇談會會長古屋圭司，美方則為前美國駐日本大使、共和黨聯邦參議員海格提（Bill Hagerty）及民主黨聯邦參議員馬基（Edward Markey）等。

海格提致詞時表示，早在其他國家意識到中國威脅前，許多日本及台灣人就了解中國共產黨的惡意企圖及日趨嚴重的威脅。北京不僅想在既有的區域秩序下取得優勢，更想從根本上改變國際秩序，使其以中國為中心，達到中國威權目標及霸權野心。

海格提說，美國、日本和台灣政府努力強化經濟連結之際，也必須了解，過去70年來，三方為何而戰，「美國、日本和台灣一直處於印太地區捍衛民主及自由的前線」，維繫現有的生活方式、言論自由及宗教自由至關重要。

馬基則說，疫情已對國際和平及穩定造成威脅，美國及日本承諾透過「四方安全對話」（Quad）為發展中國家提供疫苗，及台灣願代工美國疫苗等，進一步證明三方決心攜手抗疫。

游錫堃指出，呼籲美、日兩國邀請印太地區所有民主國家，一起警告中共，「台海有事，將立即外交承認台灣」，用這樣的方式來嚇阻中共企圖「以武力片面改變現狀」的意圖與行動。