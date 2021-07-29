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陳其邁忙防疫冒白髮 資深女議員大讚「超性感」...

聯合報 / 記者曹亞沿徐白櫻／高雄即時報導
高雄市議會今復會第二天，開場由民進黨議員鄭光峰等人聯合質詢。記者徐白櫻／攝影
高雄市議會今復會第二天，開場由民進黨議員鄭光峰等人聯合質詢。記者徐白櫻／攝影

高雄市議會今復會第二天，繼續總質詢議程，開場由鄭光峰、李喬如等民進黨議員聯合質詢，有議員問到高雄應如何防範降級後疫情再起，陳其邁說，要繼續戴口罩、維持社交距離，繼續拚疫苗覆蓋率。

開場由民進黨籍議員鄭光峰、李喬如、黃文益、林智鴻、張漢忠、陳明澤、江瑞鴻聯合質詢，李喬如稱讚市長陳其邁夜以繼日工作，晚上不睡覺與高雄四大醫學中心專家討論如何防堵疫情，頭髮愈來愈白，「那是智慧之髮」，並大讚市長白髮「超性感」。

李喬如又說，許多國家都在解封後再掀起另一波高峰，由此可見解封降級不代表沒有疫情，若台灣降級後疫情再度爆發，高雄要如何因應？

陳其邁答詢說，英國疫苗覆蓋率雖達8成，但歐洲國家較無戴口罩習慣，因此有續波疫情，目前台灣疫苗覆蓋率約3成，但台灣公共衛生手段強，只要繼續戴口罩、維持社交距離，同時持續拉高疫苗覆蓋率，相信疫情不會再度爆發。

疫情 疫苗 社交距離

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