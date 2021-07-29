縣市長施政調查／疫情影響15位首長滿意度下跌 侯友宜81.5%擠下連江縣奪榜首

全台自5月起疫情升溫，短期內仍難完全解封，加上明年底將舉行縣市長大選，今年的《遠見》縣市長施政滿意度調查，可謂重要民意風向球。

2021《遠見》縣市長施政滿意度調查結果出爐，有四位首長成功衛冕5星，分別是新北市長侯友宜、屏東縣長潘孟安、桃園市長鄭文燦、連江縣長劉增應；2019年曾拿下五星的花蓮縣長徐榛蔚，去年小跌至4.5星，今年重回5星（見總表）。

22縣市首長平均滿意度下滑2.8個百分點

《遠見》自1995年，連續27年執行「縣市長施政滿意度調查」，每年都是6月公布調查結果，今年調查於3月2日至4月16日進行，5月中疫情急升溫，全台進入三級警戒，《遠見》認為當時縣市治理應以防疫為第一優先，因此延後至疫情稍緩才揭示成績。

今年各縣市首長的施政滿意度名次沒有太大波動，但平均滿意度下滑2.8個百分點，有15位首長滿意度下跌。反之，只要成績維持去年水準，名次就會大幅往前，「不退則進」。顯示歷經一年多的疫情洗禮，民眾對政府的評價更趨嚴苛且保守（見表1）。

普遍滿意度下降 侯友宜仍以81.5分奪魁

新北市長侯友宜是人氣王，贏得81.5％的市民「按讚」，擠下去年榜首連江縣長劉增應，滿意度為全台第一，但與去年相比，少了5.6個百分點。

其他過去受到好評的首長也有類似情況。屏東縣長潘孟安滿意度80.4％、桃園市長鄭文燦79.6％、基隆市長林右昌79.4％，相較去年，名次多半持平，滿意度卻下滑約5個百分點。

至於澎湖縣長賴峰偉、台北市長柯文哲、台南市長黃偉哲，以及去年滿意度第一名的劉增應，也都承受了更高標的檢驗，滿意度、施政分數下滑，不滿意度亦高於去年。其中，雖然澎湖縣民對首長的評價更嚴，但因受惠於去年7~10月國旅爆發，澎湖遊客增加43%，縣民在「觀光」和「經濟」的滿意度，比上次調查各多了10及1.7個百分點，達78.1%及52.5%。

女性首長滿意度成長 徐榛蔚重回5星行列

今年成績逆勢上揚的百里侯，清一色是女性。台中市長盧秀燕，也是六都唯一滿意度與施政分數均上升者，滿意度上升5.8個百分點，施政分數上升3.3分，不滿意度則下降6.3個百分點。

宜蘭縣長林姿妙表現亮眼，滿意度70.4%，較去年逆勢上升7.1個百分點，進步最多；不滿意度10.5%，年減5.7個百分點；施政分數73分，較去年增加3.8分，創下新高，躋身前段班。

花蓮縣長徐榛蔚，今年不只重新位列5星縣長，滿意度78.0%，與執政首年2019年相比，有高達5.8百分點的增長。同時，花蓮更是少數八大面向滿意度連年增長的縣市。例如「環保」面向，花蓮市民滿意度全台第一；「觀光」面向則在六都以外縣市，拿下排名第二、全台第三佳績。

嘉義市長黃敏惠的滿意度73.5%，較去年成長1.4個百分點，施政分數73.8分，年增2.3分，而團隊表現方面，嘉義市在「醫療」與「公安」都奪得眾縣市之冠。

彰化縣長王惠美的滿意度為61.5%，年增4.2個百分點，團隊八大面向平均滿意度66.7%，較去年增加0.6個百分點，排名由第20名進步到第16名。

陳其邁無蜜月期獲3.5星 柯文哲滿意度44.4%

有別於去年因罷韓公投進行中，依法不得公布高雄市政評比成績，今年22縣市首長到齊，也是高雄市長陳其邁上任後，首度納入調查。然而，由於高雄人檢視標準更高於以往，陳其邁沒有蜜月期，暫以3.5顆星起跑，滿意度為62.8％，施政分數67.9分，皆為六都第4。

傳言有意問鼎總統的台北市長柯文哲，今年滿意度44.4％，較去年衰退7.9個百分點。

排名預見疫後地方復甦能力 防疫施政牽動2022選情

民眾對中央執政的滿意與否，往往也會影響縣市民眾對各黨派地方首長的滿意度。

《遠見》在5月初疫情尚未爆發時，曾針對中央防疫施政進行民調，當時多數民眾認為蔡英文政府疫情控制得宜，帶動《遠見》縣市長施政滿意度調查進行期間，民眾對民進黨籍7席縣市首長施政滿意度，平均較去年上升4個百分點，與剛上任的2019年相比，有7.1個百分點的增幅；國民黨14席地方首長，平均滿意度下滑0.6個百分點，但與2019年相比，仍有10.2個百分點的正成長（見政黨施政滿意度與分數變化圖表）。

5月中旬後，台灣疫情爆發，打亂所有政治布局，各百里侯放下選戰規劃，齊心合作抗疫，中央的防疫表現，將成為牽動未來2022地方大選的重要變因。

隨著近兩個月來，民眾對中央防疫評價大跌，各縣市首長民調高者能否維持？民調低者，是否能透過防疫與復甦地方經濟，扳回一城？既是挑戰，也是機會。調查結果詳見最新出刊《遠見》８月號。