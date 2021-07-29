【即時短評】夢醒 國民黨還是嘴上團結的國民黨

做了一個夢，夢中國民黨的公公婆婆們在中常會排排站，以2022選戰聯合主席團的名義宣布，徵召江啟臣、朱立倫、趙少康參選桃園、台南及高雄市長。剎時間，全場歡聲雷動，看好2022就算不能六都全拿，至少能讓民進黨喘不過氣。但有位資深黨工在耳邊說，這算盤，不要撥得太如意。

他說，江啟臣從來不是一個衝動的人。就是因為江啟臣任何事都想很多，因此要叫江放下長期在台中打下的基礎，去挑戰沒有經營過的桃園，除非江跟韓國瑜換腦，大腦到嘴零距離，否則絕無可能。況且，邱奕勝在桃園布局已久，沒有足以說服邱的理由，要邱拱手禮讓江，想都別想。

他說，比江算盤打得更精的，莫過於朱立倫。對朱來說，雖然逐漸在政治舞台上被邊緣化，但若想靠參選台南讓自己回溫，一方面要放下身段，又要擔心不小心選贏，做好做滿這四字，會再成挑戰2024的緊箍咒。況且，朱的小舅子高思博，長期也想在家鄉台南服務鄉親，還必須先擺平。

他又說，趙少康算是有腦又敢衝的人。只不過，趙少康思考的是結合韓國瑜將鋼鐵韓粉做為基礎，但一場罷免證明，現在的鋼鐵反韓粉遠多於鋼鐵韓粉，已無穩固地基。況且，為了一場贏面極低選舉，爽到國民黨其他參選人的氣勢，卻要趙少康的媒體事業正當性被挑戰，這不像趙少康。