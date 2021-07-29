快訊

槍桿下的運動員：緬甸奧運隊兩難「夢想換正義」？

復工前先接種！ Google、臉書要求「回辦公室前打疫苗」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【即時短評】夢醒 國民黨還是嘴上團結的國民黨

聯合報 / 本報記者程平
左起趙少康、江起臣、朱立倫、連勝文、李乾龍。 圖／聯合報系資料照片
左起趙少康、江起臣、朱立倫、連勝文、李乾龍。 圖／聯合報系資料照片

做了一個夢，夢中國民黨的公公婆婆們在中常會排排站，以2022選戰聯合主席團的名義宣布，徵召江啟臣、朱立倫、趙少康參選桃園、台南及高雄市長。剎時間，全場歡聲雷動，看好2022就算不能六都全拿，至少能讓民進黨喘不過氣。但有位資深黨工在耳邊說，這算盤，不要撥得太如意。

他說，江啟臣從來不是一個衝動的人。就是因為江啟臣任何事都想很多，因此要叫江放下長期在台中打下的基礎，去挑戰沒有經營過的桃園，除非江跟韓國瑜換腦，大腦到嘴零距離，否則絕無可能。況且，邱奕勝在桃園布局已久，沒有足以說服邱的理由，要邱拱手禮讓江，想都別想。

他說，比江算盤打得更精的，莫過於朱立倫。對朱來說，雖然逐漸在政治舞台上被邊緣化，但若想靠參選台南讓自己回溫，一方面要放下身段，又要擔心不小心選贏，做好做滿這四字，會再成挑戰2024的緊箍咒。況且，朱的小舅子高思博，長期也想在家鄉台南服務鄉親，還必須先擺平。

他又說，趙少康算是有腦又敢衝的人。只不過，趙少康思考的是結合韓國瑜將鋼鐵韓粉做為基礎，但一場罷免證明，現在的鋼鐵反韓粉遠多於鋼鐵韓粉，已無穩固地基。況且，為了一場贏面極低選舉，爽到國民黨其他參選人的氣勢，卻要趙少康的媒體事業正當性被挑戰，這不像趙少康。

夢醒，國民黨還是那個最會喊團結國民黨，依然是，我ok，你先上。

國民黨中央黨部。圖／聯合報系資料照片
國民黨中央黨部。圖／聯合報系資料照片

趙少康 國民黨 韓國瑜

延伸閱讀

國民黨主席選舉9月25日投票 江啟臣登記後將請假

江啟臣：登記參選後就會請假 職務去留不是我優先考量

台北市長選舉支持蔣萬安或羅智強？朱立倫：大家加油

何時宣布選黨主席 朱立倫未鬆口「會盡快向大家報告」

相關新聞

高端擬援外／藍質疑：外國可看EUA資料 國人卻不能？

蔡英文總統昨天宣布已完成疫苗意願登記，選擇接種高端疫苗。副總統賴清德將等待聯亞疫苗通過緊急授權（EUA）後優先施打。遭質...

【即時短評】援贈友邦疫苗列機密 為善不欲人知？

新冠肺炎疫情趨緩，全國防疫已由三級警戒降為二級。但疫情稍稍降溫，政治攻防馬上升溫。國民黨前天才披露外交部擬贈友邦高端疫苗...

游錫堃籲聯合印太民主國家 嚇阻中共武力改變現狀

立法院長游錫堃今天呼籲美、日兩國邀請印太地區所有民主國家，一起警告中共，「台海有事，將立即外交承認台灣」，用這樣的方式來...

台美日國會論壇 神秘嘉賓安倍挺台參與CPTPP

首屆「台美日國會議員戰略論壇」視訊會議今天登場，日方安排的神秘嘉賓、前首相安倍晉三致詞時強調台灣非常重要，支持台灣參加包...

疫情衝擊民眾生計 綠委民怨壓力下喊價加碼振興券安撫民心

疫情衝擊民眾生計，行政院正在規畫相關振興方案，在個人振興方面，民進黨立委有人主張發現金，但多數立委認為應發振興券且競相「加碼」，從五倍券、六倍券甚至十倍券，振興價碼愈喊愈高。據了解，行政院傾向發放振興券、不發現金態勢明顯，但由於政院尚未端出腹案，也還沒與民進黨立法院黨團討論，讓綠委急如熱鍋螞蟻，只能不斷喊價，先安撫龐大民怨。

【圖輯】照片看歷史／2004年陳水扁總統搭海虎號潛艦

2004年7月29日陳水扁總統率媒體乘潛艦，視導了濃縮版的海空聯合反潛對抗操演，並參觀海虎潛艦內部艙間，對魚雷艙和發射管特別感到興趣；出港時艦身搖晃較大，總統一度略感暈船，待下潛後休息一會就恢復正常了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。