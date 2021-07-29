發振興券 孫大千：鼓勵群聚消費的政府太蠢 人民太苦

政府規劃發放振興券，不過藍營主張發現金較便民。前立委孫大千也在臉書說：「笨蛋！台灣人民現在需要的是現金，不是振興券」。看到民進黨內現在還在為振興券的倍數喊價加碼，令人不禁想問一句，這究竟是一個「幾倍蠢」的政府？

孫大千表示，紓困的目的是為了解決生活困境，而不是為了振興內需經濟。因為目的不同，當然藥方也不相同。在過去第一波本土疫情來襲時，各行各業都遭受到了極大的衝擊，許多台灣人民因為失去工作機會，導致收入銳減，無法支應家庭開銷，因此陷入生活困境。所以，政府當然應該以即時到位的方式普發現金，讓受困民眾得以支付房租、水電費及採購食品，維持生計。

孫大千指出，由於振興券的目的在於刺激消費，振興經濟，所以在設計上會防止民眾用於支付費用，或者直接存款。發放振興券不但沒有辦法解台灣人民的燃眉之急，更極有可能因為鼓勵大眾進行消費，造成了大規模的群聚，而違反了政府不斷呼籲「降級不解封，盡量避免社交活動」的防疫政策。

孫大千說，全球各先進國家在過去一年多以來一直採用著以現金紓困方式協助人民度過封城時期的生活困境，同時加快疫苗施打速度，達到群體免疫力後，就進行解封，回歸正常生活。美國就是一個最好的例子，在過去一年多的時間中，美國政府數次大手筆以寄發現金支票的方式，讓美國人民在封城防疫的過程中，毫無生活之憂。

孫大千感嘆，看到民進黨政府竟然還不斷為過去的三倍券自吹自擂，沾沾自喜，自以為振興券就像是萬靈丹一樣可以治百病，只能說，因為政府太蠢，所以人民太苦。