快訊

槍桿下的運動員：緬甸奧運隊兩難「夢想換正義」？

復工前先接種！ Google、臉書要求「回辦公室前打疫苗」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

發振興券 孫大千：鼓勵群聚消費的政府太蠢 人民太苦

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
前立委孫大千強調人民要的是現金，不是振興券。圖／取自孫大千臉書
前立委孫大千強調人民要的是現金，不是振興券。圖／取自孫大千臉書

政府規劃發放振興券，不過藍營主張發現金較便民。前立委孫大千也在臉書說：「笨蛋！台灣人民現在需要的是現金，不是振興券」。看到民進黨內現在還在為振興券的倍數喊價加碼，令人不禁想問一句，這究竟是一個「幾倍蠢」的政府？

孫大千表示，紓困的目的是為了解決生活困境，而不是為了振興內需經濟。因為目的不同，當然藥方也不相同。在過去第一波本土疫情來襲時，各行各業都遭受到了極大的衝擊，許多台灣人民因為失去工作機會，導致收入銳減，無法支應家庭開銷，因此陷入生活困境。所以，政府當然應該以即時到位的方式普發現金，讓受困民眾得以支付房租、水電費及採購食品，維持生計。

孫大千指出，由於振興券的目的在於刺激消費，振興經濟，所以在設計上會防止民眾用於支付費用，或者直接存款。發放振興券不但沒有辦法解台灣人民的燃眉之急，更極有可能因為鼓勵大眾進行消費，造成了大規模的群聚，而違反了政府不斷呼籲「降級不解封，盡量避免社交活動」的防疫政策。

孫大千說，全球各先進國家在過去一年多以來一直採用著以現金紓困方式協助人民度過封城時期的生活困境，同時加快疫苗施打速度，達到群體免疫力後，就進行解封，回歸正常生活。美國就是一個最好的例子，在過去一年多的時間中，美國政府數次大手筆以寄發現金支票的方式，讓美國人民在封城防疫的過程中，毫無生活之憂。

孫大千感嘆，看到民進黨政府竟然還不斷為過去的三倍券自吹自擂，沾沾自喜，自以為振興券就像是萬靈丹一樣可以治百病，只能說，因為政府太蠢，所以人民太苦。

孫大千 台灣人 民進黨

延伸閱讀

陳建仁稱台是防疫典範 孫大千：像打安慰劑幫高端背書

孫大千：8千億紓困預算沒成人民救命錢 反變綠營私房錢

食藥署急過高端EUA 孫大千：丁怡銘們為何搶打莫德納？

蔡英文追加莫德納 孫大千質疑狼來了：官網沒下單訊息

相關新聞

高端擬援外／藍質疑：外國可看EUA資料 國人卻不能？

蔡英文總統昨天宣布已完成疫苗意願登記，選擇接種高端疫苗。副總統賴清德將等待聯亞疫苗通過緊急授權（EUA）後優先施打。遭質...

【即時短評】援贈友邦疫苗列機密 為善不欲人知？

新冠肺炎疫情趨緩，全國防疫已由三級警戒降為二級。但疫情稍稍降溫，政治攻防馬上升溫。國民黨前天才披露外交部擬贈友邦高端疫苗...

游錫堃籲聯合印太民主國家 嚇阻中共武力改變現狀

立法院長游錫堃今天呼籲美、日兩國邀請印太地區所有民主國家，一起警告中共，「台海有事，將立即外交承認台灣」，用這樣的方式來...

台美日國會論壇 神秘嘉賓安倍挺台參與CPTPP

首屆「台美日國會議員戰略論壇」視訊會議今天登場，日方安排的神秘嘉賓、前首相安倍晉三致詞時強調台灣非常重要，支持台灣參加包...

疫情衝擊民眾生計 綠委民怨壓力下喊價加碼振興券安撫民心

疫情衝擊民眾生計，行政院正在規畫相關振興方案，在個人振興方面，民進黨立委有人主張發現金，但多數立委認為應發振興券且競相「加碼」，從五倍券、六倍券甚至十倍券，振興價碼愈喊愈高。據了解，行政院傾向發放振興券、不發現金態勢明顯，但由於政院尚未端出腹案，也還沒與民進黨立法院黨團討論，讓綠委急如熱鍋螞蟻，只能不斷喊價，先安撫龐大民怨。

【圖輯】照片看歷史／2004年陳水扁總統搭海虎號潛艦

2004年7月29日陳水扁總統率媒體乘潛艦，視導了濃縮版的海空聯合反潛對抗操演，並參觀海虎潛艦內部艙間，對魚雷艙和發射管特別感到興趣；出港時艦身搖晃較大，總統一度略感暈船，待下潛後休息一會就恢復正常了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。