俄指摩依士遇刺和台灣有關 外交部：對不實臆測遺憾

俄羅斯衛星通訊社等媒體報導，俄國外交部發言人沙卡洛娃26日表示，海地總統摩依士（Jovenel Moïse）遇刺身亡，可能與他有意不再承認台灣有關。外交部發言人歐江安今天表示，對於外界不實臆測及刻意誤導視聽的言論表示遺憾。

沙卡洛娃表示，摩依士遇刺與他和中國的疫苗供應談判、有意不再承認台灣，以及美國對此事的態度有關，不排除美國知道急需疫苗的海地正和中國接觸後而有動作。

歐江安表示，摩依士遇刺案目前正在由海地警方調查中，外交部對於海國司法調查作業沒有評論，但針對外界不實臆測及刻意誤導視聽的言論表示遺憾。

歐江安說，我國作為海地的友邦，在新冠肺炎疫情爆發後，隨即主動提供海國政府防疫口罩等多項醫療物資，並分享我防疫經驗，深獲得海國政府及人民的感謝與肯定；未來也將繼續與國際社會共同協助海國政府與人民抗疫並提供必要的支援。