張哲平接觸共諜？藍營：蔡政府對國家安全輕忽令人心驚

有周刊報導點名國防大學張哲平上將接觸共諜，指其有「忠誠疑慮」，但遭張哲平嚴正否認。國民黨黨務人士表示，為維護中華民國國防安全，國軍上下須確實做到保密防諜的任務，不可一日懈怠。

報導稱「檢調偵辦本案已蒐證超過5年以上」。黨務人士表示，蔡英文以執政5年多，若已有事證且檢調持續調查，民進黨政府顯然沒有做好安全內控的工作，竟讓張哲平由空軍作戰指揮部指揮官一路拔升至空軍司令、國防部軍政副部長等要職，顯然民進黨政府對國家安全輕忽至此，令人心驚。

黨務人士表示，身為三軍統帥的蔡總統是否如報導所示，對於張哲平有疑慮，所以將他調至國防大學校長一職？若蔡總統並非對張有疑慮，而張將軍也未接受長期監控調查，蔡總統或其發言人應立即出面澄清，勿放任媒體報導扼傷國軍形象，並責成有關單位調查擾亂軍心之不實消息從何而來。