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林飛帆也跟進表態 疫苗預約改登記「只打高端」

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨副秘書長林飛帆。本報系資料照
民進黨副秘書長林飛帆。本報系資料照

蔡英文總統今天在臉書宣布，已完成疫苗意願登記，選擇接種國產高端疫苗民進黨副秘書長林飛帆隨後跟進表態，自己也改登記高端。

林飛帆表示，過去特定政黨持續汙名化國產疫苗，作為還未接種疫苗的執政團隊的一分子，自己可以身體力行，鼓勵大家將國產疫苗列為接種選項之一，因此才更改登記。

林飛帆指出，這是自己只勾選國產的原因，但建議大家三種疫苗都勾選，不要挑選疫苗，無論是AZ、莫德納，還是國產疫苗，都能降低染疫或重症機率；若有特殊身體狀況，應該洽詢專業醫師，遵照指揮中心指引，不用因為流言排斥特定疫苗。

林呼籲，還沒預約登記接種意願者，建議盡早預約，無論是AZ、莫德納、還是國產疫苗，輪到你，就去打。

據了解，除了林飛帆，包括黨主席特助洪耀南等黨務主管也都完成了預約高端疫苗，以行動響應蔡總統的支持國產疫苗政策。

民進黨立委高嘉瑜也表態，已取消預約到的疫苗，將改接種高端。但高也說，雖然支持台灣生技產業，但高端還是必須取得國際認證，開大門走大路，才能讓國人有信心。

林飛帆在臉書貼出自己的疫苗意願登記表單。圖／取自林飛帆臉書
林飛帆在臉書貼出自己的疫苗意願登記表單。圖／取自林飛帆臉書

高端疫苗 林飛帆 民進黨

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