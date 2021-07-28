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拒三倍券！中市藍議員連署 籲政院普發1萬現金即刻救援

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
中市國民黨團發起議員連署，建議行政院直接普發1萬現金，最有效率。記者陳秋雲／攝影
中市國民黨團發起議員連署，建議行政院直接普發1萬現金，最有效率。記者陳秋雲／攝影

防疫漸鬆綁，行政院擬再發振興券拚疫情後經濟，台中市議會國民黨團今呼籲行政院多聽基層心聲，上次拿一千才能換三千元導致「三倍券之亂」，還要花大筆公帑製券、發放。黨團將發起議員連署，建議立院通過的紓困特別預算直接普發現金1萬元，別再一意孤行惡搞國民。

國民黨團表示，三級警戒實施約兩個月，民不聊生，多少基層民眾面臨斷炊，而中央紓困設下層層關卡，民眾申請得跑很多機關、先花錢拿到所需證明，才有機會審核，且結果經常不盡人意。

黨團指出，行政院再次規畫用「振興券」拚經濟，讓民眾可能再苦一遍，政府喊紓困，民眾卻看得到拿不到「愈紓愈困！」

市議會國民黨團支持全民普發現金1萬元，普發現金最直接、又便利的方式，省去不必要的行程成本與繁瑣的程序，去年三倍券光行政成本就耗費23億，用來普發現金1萬元還可以多幫助23萬人。

黨團書記長陳政顯指出，放眼全球，美國、日本、韓國等國普發現金，韓國已5度發放現金，最有效率，避免浪費行政成本，且普發現金讓民眾依需求彈性運用。

部分縣市議會通過決議，請地方政府籌措財源普發現金，但各地方政府財政窘困，無力負擔，屆時恐造成區域差異，立院已通過8400億紓困特別預算，行政院應普發現金、即刻救援。

行政院 國民黨 三倍券

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