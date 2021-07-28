沈智慧再對主席任期開砲遭中常委們圍攻 中常會沒定論

國民黨今天舉行降級後首次中常會，討論主席選舉期程。不過，上周才要求黨主席江啟臣在下個月任期期滿下台的中常委沈智慧今又在中常會槓上考紀會主委葉慶元，強調自己的任期並非與江啟臣任期一樣，選舉有時間差，並提及新北市議長、中常委蔣根煌適合代理主席，要求黨主席和一級主管總辭。不過最後沈遭現場中常委反駁，又改口說自己要一級主管總辭只是「氣話」。

國民黨文傳會主委王育敏會後轉述，關於主席任期的討論，今天的中常會沒有定論，對於任期還有一段時間，會持續性的開放傾聽和討論。

由於國民黨中常委並非黨員直選，而是由黨代表選出，因此黨主席和黨代表同時間選完，才會進行中常委選舉。沈智慧依此表示，選完主席才選中常委，所以兩者任期不一樣。他要求黨主席和一級主管在任期到期後總辭，由蔣根煌代理主席。

據轉述，葉慶元在會中表示，黨中央報給內政部的願任同意書，每一個中常委都蓋過章，都是到8月18日。他強調，每屆都一樣，都要向內政部報，都要附經主席、常委簽章的願任同意書，「任期都與主席相同」。

中常委李德維發言表示，當初上報內政部的資料，中常委和黨主席任期就是同一天，他去詢問過內政部也得當相同的答案。所以就算要推代理主席，也是主席登記請假後的事情。

中常委游顥反對沈智慧要求黨主席和一級主管總辭。他表示，全辭了黨中央不是一團亂嗎？中常委江碩平也附和李德維和游顥，並強調黨主席請假後，要選出每一次舉行中常會的主持人，「但這是代理議會主席，並非代理黨主席」。至於黨務還是由秘書長李乾龍操持。

不過，中常委高思博對此有不同意見，他表示黨章解釋權在中常會而非考紀會，不同意葉慶元的解釋。

但發函給內政部詢問的李德維解釋，內政部認為選舉時間是國民黨自己提報，但最後表示任期該如何處理，應該由國民黨自行處置，這是內政部給予政黨的空間。而在黨章上並沒有強制標示到職日和卸任日，只有寫任期四年，「任滿當年」全代會前3個月辦理改選。中常委陳炳甫附和。

李德維建議，先通過主席選舉時程和全代會舉行日期，代理主席等情事等登記請假後再討論。

中常委、新北市議員林金結則表示，他的辦公室辦公室日前致電內政部承辦人，承辦人表示任期中常會自決即可，有的政黨萬年黨主席也沒意見。