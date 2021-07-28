蔡英文完成高端疫苗意願登記 柯文哲：她喜歡打就去打
總統蔡英文今天臉書貼文，表示自己已完成高端疫苗意願登記。國民黨主席江啟臣認為，疫苗是科學不是政治，高端沒經過二、三期就取得EUA，等於讓人民當白老鼠。台北市長柯文哲今天說，高端做完臨床一期，他不認為高端真的毒性有多強？至於有沒有效？他則不敢講，對於蔡總統完成高端意願登記，柯冷回「她喜歡打就去打，就這樣。」
柯文哲說，醫學倫理學有四個原則，第一是不傷害；第二要有益於人；再來是尊重自主權；還有符合公平正義。
柯說，高端疫苗純粹就科學上的考量，他不認為真的毒性有多強，可以做完臨床一期，不傷害應該沒有問題；至於有沒有益處？這他就不敢講，畢竟要做過臨床試驗，才能證明有沒有效，至於最後兩項，要符合社會公平正義？這個到底有沒有符合社會公平正義，大家可以判斷。
對於蔡英文總統表態打高端，柯說，自己願意打的，也不能干涉什麼，結論就是，「她喜歡打就去打，就這樣。」
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