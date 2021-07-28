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桃園議會通過發5千現金 柯文哲：不是亂喊價、政治要務實

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲今天說，「既然有議會說發5000元，我乾脆說發5000萬，就每個人發5000萬」，柯說，這時候不是亂喊價，政治還是要務實。圖／北市府提供
台北市長柯文哲今天說，「既然有議會說發5000元，我乾脆說發5000萬，就每個人發5000萬」，柯說，這時候不是亂喊價，政治還是要務實。圖／北市府提供

桃園市議會開第一槍，通過桃園市民每人普發現金5000元，對此，台北市柯文哲今天說，「有人主張六倍券，我主張一百倍券，既然有議會說發5000元，我乾脆說發5000萬，就每個人發5000萬」，柯說，這時候不是亂喊價，政治還是要務實。

對於若有議員提案，台北市議會也通過，北市府會不會發現金？北市財政是否能支應？柯文哲表示，依法理，議會不得有增加預算之決議，議會只有建議權而已。

對於普發現金，柯文哲說，政策還是要有引導作用，還要考慮實務性，因為時間一拉長，根本沒有刺激的作用，會用在日常生活所需，這些經濟學者都知道，原則大家都知道，就是怎麼做而已。

儘管過去有民調指出，高達8成2民眾希望仿照國外普發現金，遭執政黨拒絕。柯文哲也說，發現金的缺點，就是現金是可以放著慢慢用，以台灣人的儲蓄率高，發現金儲蓄率會更高，發現金控制時間的效果也沒有，所以就學理，發現金，不如發有現時的振興券。

柯文哲 北市 桃園

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