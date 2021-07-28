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振興五倍券、六倍券？柯文哲：乾脆主張一百倍券

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲也抱怨，去年振興券光是紙張就花掉23億元，還沒有包括人力，他認為，國家推出政策還是要有前瞻性，並痛批「該前瞻的，不前瞻，竟用最Low的方法，先花掉23億元，什麼都沒有。」圖／北市府提供
柯文哲也抱怨，去年振興券光是紙張就花掉23億元，還沒有包括人力，他認為，國家推出政策還是要有前瞻性，並痛批「該前瞻的，不前瞻，竟用最Low的方法，先花掉23億元，什麼都沒有。」圖／北市府提供

行政院將要發振興券，外傳今年是「五倍券」，立委何志偉更喊到「六倍券」，澎湖、桃園也都有自己發行振興券的想法，對於台北市會不會跟進？台北市長柯文哲說，這種時候，有人喊五倍券，就有人喊六倍券，乾脆說，柯文哲主張發一百倍券。

柯文哲也抱怨，去年振興券光是紙張就花掉23億元，還沒有包括人力，他認為，國家推出政策還是要有前瞻性，並痛批「該前瞻的，不前瞻，竟用最Low的方法，先花掉23億元，什麼都沒有。」

柯文哲說，他認為，若要回到學術講，發這種振興券，還是要有兩個目的，第一是政策引導作用，例如台北市去年發三倍券，就是導入無現金交易，不認為產業要完全回到過去，要先做到輔導產業轉型，第二點，振興券若時間拉太長，就會沒有效果，會變成剛性需求。

柯文哲也舉他自己的例子，去年他直接用悠遊卡拿到三千元，每天坐公車坐到最後12月，就問家裡要買什麼，結果就去市場買一買，這個就沒有達到振興的作用，所以發振興券要有效果，首先需要有政策引導效果，還有要有時間限制，不然沒有加速的作用，至於要怎麼發，政府還要想一想。

柯文哲也抱怨，去年振興券光是紙張就花掉23億元，還沒有包括人力，他認為，國家推出政策還是要有前瞻性，該前瞻的，不前瞻，竟用最Low的方法，先花掉23億元，什麼都沒有。

柯文哲 行政院 振興券

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