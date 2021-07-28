台中今1境外移入！台商印尼確診搭專機返國無台中足跡

台中今天本土零確診，境外移入1例（案15726）。台中市衛生局長曾梓展說，為一名64歲的印尼台商，7月16日在印尼確診，經搭乘醫療專機返國，無中市公共場域足跡，目前住院隔離治療中。

此外，台中市長盧秀燕表示，統計至今日上午，全市施打第一劑人數已正式「突破80萬大關」，而台中疫苗總剩餘率15.54%，為「六都最低」，感謝全市醫護、防疫、民政人員犧牲假日，辛苦替市民們接種疫苗。

盧秀燕指出，統計至今天上午為止，全市施打第一劑有80萬172人，已正式突破80萬大關，換算下來，18歲以上的「全年應施打率」是34.11%，全市總人口施打率是28.37%，另外，從中央提供的數據也發現，台中市的疫苗總剩餘率15.54%，是六都最低。