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台中今1境外移入！台商印尼確診搭專機返國無台中足跡

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市長盧秀燕說，統計至今日上午，全市施打第一劑人數已正式「突破80萬大關」，而台中疫苗總剩餘率15.54%，為「六都最低」。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕說，統計至今日上午，全市施打第一劑人數已正式「突破80萬大關」，而台中疫苗總剩餘率15.54%，為「六都最低」。圖／台中市政府提供

台中今天本土零確診，境外移入1例（案15726）。台中市衛生局長曾梓展說，為一名64歲的印尼台商，7月16日在印尼確診，經搭乘醫療專機返國，無中市公共場域足跡，目前住院隔離治療中。

此外，台中市長盧秀燕表示，統計至今日上午，全市施打第一劑人數已正式「突破80萬大關」，而台中疫苗總剩餘率15.54%，為「六都最低」，感謝全市醫護、防疫、民政人員犧牲假日，辛苦替市民們接種疫苗。

盧秀燕指出，統計至今天上午為止，全市施打第一劑有80萬172人，已正式突破80萬大關，換算下來，18歲以上的「全年應施打率」是34.11%，全市總人口施打率是28.37%，另外，從中央提供的數據也發現，台中市的疫苗總剩餘率15.54%，是六都最低。

曾梓展說明，境外移入為一名長期於印尼工作的台商，因嗅覺異常，7月14日出現呼吸喘及嗅味覺異常症狀，7月16於印尼當地確診陽性，因當地醫療量能負載治療不易，經衛生福利部疾病管制署7月26日依「境外確診嚴重特殊傳染性肺炎國人專案返國就醫作業原則」核可後，搭醫療專機於27日入境，再搭乘救護車直接入住位於台北的醫院負壓隔離病房治療。個案搭乘醫療專機返台就醫，無台中市公共場域足跡，相關人員皆有適當防護設備，無須匡列密切接觸者。

台中市台中今天本土零確診，境外移入1例（案15726）。圖／台中市政府提供
台中市台中今天本土零確診，境外移入1例（案15726）。圖／台中市政府提供

印尼 台中市 專機

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