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友邦聖露西亞完成國會選舉 新任總理願和我續增進邦誼

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導

外交部今天表示，我國在加勒比海地區友邦聖露西亞順利完成國會大選，勝選的政黨黨魁皮耶（Philip Joseph Pierre）將出任總理，大使陳家彥第一時間代表蔡英文總統和我國政府及人民表達祝賀。

外交部表示，聖露西亞於7月26日舉行國會大選，由「聖露西亞勞工黨」（Saint Lucia Labour Party, SLP）贏得選舉，在眾議院17席議員席次中獲得13席，皮耶將出任總理並組成新政府，陳家彥已於選後第一時間代表我國向皮耶表達誠摯賀忱，皮耶則表達願與台灣繼續增進兩國邦誼。

外交部表示，聖露西亞是我國在加勒比海的重要友邦，兩國自2007年復交以來，邦誼穩固友好，高層互訪頻繁。台灣與聖露西亞各項雙邊合作計畫均順利推動，嘉惠兩國人民福祉。此外，聖露西亞也在國際場域堅定支持台灣參與國際組織。我國將與聖露西亞新政府在既有的長久友好基礎上，持續深化合作，促進兩國永續繁榮與發展。

西亞 外交部 加勒比海地區

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