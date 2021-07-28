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江啟臣：登記參選後就會請假 職務去留不是我優先考量

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席江啟臣。圖／國民黨提供
國民黨主席江啟臣。圖／國民黨提供

國民黨主席選舉因疫情延期，江啟臣任期僅到下月18日，是否因疫情延任引發黨內討論。江啟臣下午在中常會表示，「選務中立」是黨職選舉的基本立場，他會尊重選務單位和中常會的決議；他在登記參選主席後就會正式請假，「個人職務的去留，從來不是我優先的考量」。

江啟臣表示，因疫情的關係，國民黨無法依照原定時程改選黨內，不過民主程序的推動需要適應疫情的起伏。根據日前送內政部的備查資料，本屆主席與中常委的任期都即將在8月18日屆滿。依據5月26日的中常會決議，將會在今天提出黨務選舉時程草案，交由中常會討論接續的選舉時程。

江啟臣重申，「選務中立」是黨職選舉的基本立場，對於接下來的黨職選舉時程，他不但會充分尊重選務單位的考量，更會尊重中常會的決議，儘速進行黨務選舉時程，「並且在登記為主席候選人後，正式請假」，讓黨內民主制度回歸良性的競爭，依照選舉結果，確立黨內分工合作的角色。

江啟臣強調，個人職務的去留，從來不是他優先的考量。制度的運作、黨務順利推動，才是國民黨守護以及努力的目標。

江啟臣說，去年3月在黨員的支持下，讓他有機會可以接續前主席吳敦義未完的任期，能夠為黨承擔，是他的榮譽跟使命。這1年多的時間，國民黨面對執政黨的蠻橫、其他在野黨的競爭，走過罷免、補選，經歷反萊豬的抗爭及公投的推動，在財源短缺、資源匱乏的狀況下，靠著所有黨務同仁的努力，從敗選的紊亂中，逐漸站穩腳步。

江啟臣說，接下來的每一步，都關係到國民黨的長遠發展，以及接下來1218公投、2022大選的布局。他也期望，今天的中常會能夠積極思考，主席與常委任期屆滿後，在全體黨員選任出新任主席前，這段時間的黨務運作、資源籌措、對外議題攻防等，黨務工作的分工，才能夠真的不辜負黨員及支持者的期待。

江啟臣 中常會

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