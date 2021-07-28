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民進黨：國產疫苗援助友邦並非行銷 國民黨勿抹黑

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨表示，國產疫苗援助友邦並非行銷，國民黨勿抹黑。本報系資料照
民進黨表示，國產疫苗援助友邦並非行銷，國民黨勿抹黑。本報系資料照

國民黨昨天以一份外交部外流公文，質疑蔡政府「幫備受爭議的國產高端疫苗尋找出路」。民進黨發言人周江杰今天表示，外交部已清楚說明，為使友邦不受中國政府疫苗外交勒索，政府曾表示，一旦國產疫苗量產，且在滿足國內需求的前提下，台灣願意研議提供國產疫苗協助友邦抗疫的可行性，奉勸國民黨不要只會唱衰抹黑，滿腦子政治操作。

周江杰表示，用「淪為高端國際行銷部」來對外交部扣帽子，是國民黨潑髒水抹黑的一貫手法；試問，當國家自己生產疫苗，有能力提供給友邦，國際互助，怎麼會是行銷？難道美國捐贈莫德納疫苗給我國，是在幫莫德納行銷？

周江杰指出，之前國際上需要口罩時，台灣有能力捐贈，協助其他國家一起度過疫情，國民黨罵是「凱子外交」；當台灣因為中國政治力介入導致疫苗取得困難，他國捐疫苗協助台灣，國民黨卻用「疫苗乞丐」來污衊政府、貶損他國的美意，不但是傷害台灣與提供協助國家間的外交，更是傷害了台灣與這些國家的情感。

周江杰說，不論是口罩，還是疫苗等醫療資源互助，都是「善的循環」展現，更可以證明面對全球疫情的挑戰，國際上民主自由價值理念相同的國家之間相互幫忙，必能共同克服難關。

莫德納疫苗 國民黨 外交部

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