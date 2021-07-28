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高雄市普發5千元現金？ 陳其邁：會在中央方案下加碼
桃園市議會昨提議普發5千元現金，高雄市議員高閔琳今早利用議會質詢時間，詢問高雄市府有無能力跟進，財政可否負擔。市長陳其邁表示，議會對施政方針有建議權，市府會根據中央紓困振興方案擬定救急、救窮的加碼方案。
桃園市議會國民黨團昨在議會提臨時動議，因應疫情，建請桃園市長鄭文燦普發市民新台幣5千元刺激經濟。今天上午，高雄市長陳其邁在議會開記者會，媒體詢問此議題，陳其邁沒有正面回應，僅說「那是市議會的建議」。
延續發現金救經濟議題，議員高閔琳質詢指出，若國民黨團臨時動議通過類似議案，高雄財政能否因應，是否真的可以振興高雄經濟。
陳其邁表示，議會對於施政方針有建議權，會尊重議會決議，但這次疫情跟去年情況不同，今年有社區傳播，影響層面被去年紓困時更嚴重、範圍更廣。
陳其邁說，紓困是全國一致適用問題，對於受損產業，如餐飲業等必須雨露均霑，會根據中央紓困或振興方案，研擬救急、救窮的加碼方案，照顧受創產業。
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