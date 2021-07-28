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外交部可給友邦高端EUA資料 藍：台灣人不能看？

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
圖／國民黨團提供
圖／國民黨團提供

國民黨主席江啟臣昨披露外交部擬贈友邦國產高端疫苗密件電報，電報中表示可協調提供國內審查高端緊急使用授權（EUA）程序資料供援引核發EUA參考。國民黨團上午批評，外交部神通廣大，坐實高端EUA審查只是過場，劇本早寫好。

國民黨團書記長鄭麗文表示，高端EUA審查結果，理應只有食藥署與審查委員能夠掌握，但衛福部7月19日核准、公布高端生產製造EUA，外交部20日即發出密件電報給9國大使館，表達捐贈高端疫苗給友邦意願，訊息竟「無縫接軌」。

鄭麗文也提到，外交部電報中卻表示，如果友邦表示有意願接受高端疫苗捐贈，需要援引我國核發EUA作業程序與時程等資料，以核發所在國EUA，那外交部願意居中協處提供，「原來外交部神通廣大」，但如果是總統告知問題就更大。

鄭麗文質疑，高端EUA審查會黑箱，資料至今未公開，但外交部卻充分掌握，19日通過EUA，20日就發電報要捐友邦，證明食藥署審查高端EUA過程只是打假球、過場，早就內定要給EUA，這是政治，不是科學，這樣的國產疫苗如何讓人放心？

鄭麗文揶揄，整個立法院沒人要得到高端EUA審查資料，科學數據全蓋牌，國會殿堂已被衛福部藐視賤踏，黨團今天本來要拜訪外交部，想請外交部幫忙，幫台灣人要一份EUA審查資訊與數據？為何這麼多專家有條件通過，條件是什麼？

鄭麗文說，為什麼高端EUA審查資料外國人可以看，台灣人卻不能看，這是什麼道理？外交部這麼快決定捐贈友邦高端疫苗，為什麼是密件、秘密預算？現在連外交部買一劑多少錢也不讓國人知道，難道要國人自己去查高端財報？

黨團副書記長陳玉珍表示，民進黨政府既然要幫高端背書，那等著要施打第二劑疫苗的高官，請放棄國際認證疫苗，將自己充滿台灣價值的手臂改接受高端疫苗接種。

高端疫苗 外交部 鄭麗文

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