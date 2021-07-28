羅智強發表參選市長「幸福保衛站」政見 朱立倫力挺

台北市議員羅智強上午在文山區景東里發放愛心便當，希望伴弱勢家庭度過難關，共贊助900個便當，分兩周發送。也邀請前新北市長朱立倫共襄盛舉，並發表參選市長的「幸福保衛站」政見。

羅智強表示，朱立倫在新北推出幸福保衛站，平時幫助18歲以下的青少年免費領餐，讓他們有個溫保。但疫情期間，領餐數量倍增，幸福保衝站平時濟困，災害時救急，發揮了非常正面的力量。

羅智強說，他呼籲柯文哲市長跟進此政策，平時能夠保護弱勢，面對不可測的疫災時，也能照顧窮苦家庭的三餐。羅智強說，假如柯市長沒做這件事，我會把這事變成我的政見之一，未來若入主台北市，將會推出台北版的幸福保衛站。

羅智強表示，這段期間，他在臉書上收到許多求助訊息，也有很多善心朋友願提供援助。羅智強舉例，他在河南雨災捐了108萬，以及今天的愛心便當，都有賴好朋友贊助。但羅智強也強調，我們可以用個人的力量儘量做愛心，但照顧好百姓是政府的責任，政府把窮苦人記在心上，推出好的政策最重要。

朱立倫指出，弱勢的孩子，尤其是18歲以下的孩子。爸媽若無法照顧，臨時碰到孩子肚子餓，沒錢支付時，讓鄰里超商能成為平台，由幕後平台去支付丶捐助，幫助孩子度過難關，這個就是「幸福保衛站」的起源。

朱立倫說，2013年1月1日開始幸福保衛站，把新北市4大超商2000家都加入，再加上八方雲集。朱立倫說，光是舉上個月當例子，幸福保衛站就照顧了5500多位的孩子，可以直接到超商拿餐，一餐80元，疫情期間加倍，這是一個好的政策，也延續了八年多。