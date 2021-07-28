影／竹市議會國民黨團辦市長民調結果公布 林耕仁出線

新竹市議會國民黨團25日起一連3天舉行市長民調，有市議員李國璋、林耕仁、陳啓源3人競逐，4家民調公司結果今天出爐，由林耕仁勝出。議長兼黨部主委的許修睿說，黨團將依照程序建請黨中央同意，國民黨團所有成員也會盡全力輔選林耕仁，誓言拿回2022新竹市的執政權，林耕仁也允諾將廣聽民意，打造新竹市更美好未來。

此場民調由新竹市議會國民黨團辦理，原訂6月底登場，但因為本土疫情延燒，延到7月底疫情趨緩之際舉行，經過協商共識，25日至27日委託4家民調公司進行電話民調，結果在今天出爐，國民黨中央今天也派員到市議會藍營黨團了解最後結果。

民調結果出爐，最後由林耕仁以些微差距勝出，由許修睿宣布，將正式推薦林耕仁代表國民黨團角逐2022的新竹市長，黨團總召陳慶齡、副議長余邦彥等多名藍營議員也出席民調結果公布場合，一同見證將推薦陳耕仁出線，民調落敗的陳啓源也出席。

林耕仁表示，非常謝謝新竹市民對國民黨的支持，也很感謝2名參選同仁都相當優秀，希望借重2人專長一起打選戰，他也允諾自己會更加努力，打拚新竹市更美好未來，他有信心團結藍營士氣，打贏這場選戰，為市民謀取最大福利。

至於名單將提報上黨中央做決定，林耕仁也說，後續也將交由擔任主委的議長跟中央溝通協調，自己會更努力廣聽民意，傾聽市民想要什麼、需要什麼，制定相關政見，也會更落實更努力。