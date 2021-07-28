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外交部擬推高端疫苗外交 藍黨團：友邦該高興還無奈？

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨主席江啟臣昨披露外交部擬贈友邦國產高端疫苗密件電報，質疑外交部兼淪高端國際行銷「外送平台」。國民黨團上午再批，之前要請巴拉圭協助高端三期人體實驗，當地民眾就反彈被當白老鼠，現在要捐友邦，他們會是高興還無奈？記者周志豪／攝影
國民黨主席江啟臣昨披露外交部擬贈友邦國產高端疫苗密件電報，質疑外交部兼淪高端國際行銷「外送平台」。國民黨團上午再批，之前要請巴拉圭協助高端三期人體實驗，當地民眾就反彈被當白老鼠，現在要捐友邦，他們會是高興還無奈？記者周志豪／攝影

國民黨主席江啟臣昨披露外交部擬贈友邦國產高端疫苗密件電報，質疑外交部兼淪高端國際行銷「外送平台」。國民黨團上午再批，之前要請巴拉圭協助高端三期人體實驗，當地民眾就反彈被當白老鼠，現在要捐友邦，他們會是高興還無奈？

國民黨團總召費鴻泰表示，美日捐贈的疫苗一定是WHO認證，不會把沒有經過認證的就送其他國家，將心比心，希望台灣送邦交國的疫苗也要做到國際認證，沒有世界衛生組織（WHO），至少也要美國或歐盟認證。

費鴻泰說，能援助邦交國是善盡世界社會責任應該做的，但疫苗生產上要經過一、二、三期實驗，高端現在二期期末報告都還沒出來，不要讓友邦認為我國把他們當白老鼠，這樣反不利邦誼。

費鴻泰指出，昨天開放可以登記高端，單獨願意打高端只有3萬多人，不到0.5%，國人都沒有信心；奉勸蔡英文總統，國產疫苗不等於國家疫苗，高端是上櫃公司，以獲利為目標，是商業行為，如果要當國家疫苗更要愛惜國家名聲。

黨團書記長鄭麗文表示，若台灣有能力，當然支持政府購得國際認證疫苗送給友邦，國產疫苗優先也無可厚非，但送友邦禮物應是合格的，但國產疫苗又貴，又不符國際標準，三期臨床實驗根本沒做，這是強化邦誼，還是讓友邦為難？

黨團副書記長陳玉珍也說，支持國內生技產業發展，但高端疫苗緊急使用授權（EUA）審查黑箱蓋牌，「你會帶一個會傷害身體的東西送給朋友？」這樣不是更失禮。

高端疫苗 費鴻泰 國民黨

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