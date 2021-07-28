開學隱憂 研究：兒少傳染祖父母風險是傳染手足的6倍

台灣社區疫情趨緩，今邁入降級第二天、指考第一天，全國家庭也高度關注各級學校9月能否開學。台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙及多名公衛學者今透過直播指出，新冠肺炎已經被公認是年輕人的疾病，美國去年的研究即顯示，兒童及青少年傳染給父母或祖父母的勝算比，是傳給手足的二到六倍，因此加速高齡者接種、加強青少年接種，都是各國努力的方向。學者也整理了各國餐廳、婚禮、運動賽事、電影院的降級規則，供國內參考。

陳秀熙指出，根據Mallapaty等人今年發表於Nature的研究，新冠肺炎已經成為年輕人的疾病。公衛學者張維容表示，美國和以色列疫情流行趨勢都有微幅上升，主因是確診年齡往下探，特別是年輕且未打疫苗的族群，所以美國以色列都在加強青少年的疫苗接種。

張維容指出，以色列85%以上成年人都已經接種疫苗，但近期疫情上升，感染者多為16歲以下，6月21日已建議所有12至15歲青少年接種。至於美國部分，去年有研究探討參與暑期營隊活動的7至19歲兒少之家戶傳播力，針對88％有症狀的224名指標個案，進行問卷調查和檢測。

研究結果顯示，在194個家戶、20至51歲（平均46歲）的526位家戶接觸者中，共有48人受到感染，即大約有18%家戶發生感染。高達70%指標個案都是從營隊回到家，才出現症狀，潛伏期大約是五天，家戶傳播力是45%。另外，兒少傳給父母和祖父母的勝算比高於傳給手足，傳給父母的勝算比是傳給手足的2.3倍，傳給祖父母是傳給手足的6.6倍。

陳秀熙表示，看到這樣的研究不需要害怕，因為台灣正在加速年長者的接種，還有家戶快篩可以用阻斷隱形感染，篩出個案是好事，不應怪罪於個案。

台北醫學大學教授陳立昇表示，美國施打率高，已透過環境、員工、顧客的三方面控管，重啟室內用餐。透過輪班制度控管員工人數和人流，並將重病風險較高的年長工作人員調至後勤工作，例如從收銀改成倉庫管理。另也有訂定員工健康管理規定、強化環境通風、使用隔板，拉開桌子間隔至少六英尺、避免自助取餐，無法維持社交距離或是非用餐時也要求戴口罩等。

有關婚禮，公衛學者古玫生表示，澳洲封鎖區以外的偏鄉允許戶外婚禮上限十人，但僅限一等親家屬參加，活動期間要求維持社交距離，每四平方公尺最多一人，全程需要配戴口罩。紐西蘭根據警戒程度實施人數限制，二級警戒上限百人，須維持社交距離，避免擁抱親吻，並全程配戴口罩，正在等候檢測結果者不得參與。加拿大管制措施根據接種率訂定，至少一劑達七成、完整接種達25%之後，不在限制婚禮參與人數，僅要求戴口罩、維持兩公尺社交距離。

至於運動賽事，公衛學者范僑芸表示，美國至少一劑疫苗接種率已達56%，完整兩劑達49%，棒球大聯盟球員都不用戴口罩，7月30日起，30支球團開放全部球迷進場，部分球團停止強制球迷戴口罩，並且無須出示陰性檢測證明。加拿大在高接種率下已可開放運動賽事觀眾人數，室內可1000人、室外可1萬5000人，加國冰球聯盟已經全面完整接種兩劑，營造安全環境。

電影院方面，公衛學者范僑芯表示，澳洲新南威爾斯州電影院禁止迎宴，但其餘地區已開放五成電影院座位，但要求室內外都要戴口罩。紐西蘭在二級警戒時，電影院實施實聯制、場館最多容納100人，觀眾雖為強制配戴口罩，但必須保持一公尺社交距離、只能在座位飲食，無法保持距離時仍要戴口罩。 澳洲及紐西蘭對於婚禮的防疫措施。圖／擷取自新冠肺炎防疫科學線上直播 7月30日起，美國大聯盟30支球團開放全部球迷進場。圖／擷取自新冠肺炎防疫科學線上直播 紐西蘭電影院防疫措施。圖／擷取自新冠肺炎防疫科學線上直播 美國重新開放餐廳內用五大策略。圖／擷取自新冠肺炎防疫科學線上直播

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