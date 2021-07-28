監獄高度群聚 時力籲開放這幾類受刑人打疫苗

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
時代力量立委陳椒華今舉行記者會。圖／翻攝自陳椒華臉書直播
時代力量立委陳椒華今舉行記者會。圖／翻攝自陳椒華臉書直播

全國降級為二級警戒，司法恢復案件審判及入監執行，狹窄的監獄空間，具有群聚感染風險，時代力量立委陳椒華今舉行記者會呼籲，不應剝奪老人、孕婦和洗腎患者等高風險族群收容人的疫苗施打權利，矯正署也應落實獄政人員的疫苗施打及防疫措施。

陳椒華指出，全球新冠肺炎疫情爆發以來，不少國家傳出監所群聚感染事件，造成收容人、獄政工作人員染疫死亡，甚至引發監獄暴動，如美國去年就有27萬名收容人染疫、1700位死亡，另還有250名獄政人員染疫逝世。

陳椒華表示，法務部矯正署轄下共51個監所，截至今年五月底收容人高達5.5萬人，平均每人收容在不到0.7坪的空間，屬高密度群聚場所，若發生群聚感染，恐成疫情最大爆發點；如今警戒降級，司法程序逐漸恢復運作，被告入監執行、受刑人提解開庭的情形將會增加，恐又提高監獄群聚感染風險。

陳椒華說，指揮中心公費疫苗優先施打類別，已將老人、孕婦和洗腎患者納入，但監所內此類收容人卻無法接種，因矯正署超越指揮中心，以一紙公文表示「等工作人員都接種完疫苗後，可以間接保護收容人不受感染」，她認為，矯正署不應剝奪疫苗施打權利，且這些收容人有外出開庭、產檢、看醫生等與外界接觸機會，仍有染疫風險，應一視同仁接種疫苗，保障弱勢者生命安全。

陳椒華也表示，過去多次發文詢問矯正署獄政人員的疫苗施打情形，卻被「已讀不回」，雖昨日矯正署回覆疫苗接種率為99.16%，關鍵的全體獄政人員數、造冊人數、施打人數卻未提供，且與她接獲陳情狀況不符，甚至監所防疫作為也有漏洞，有同仁被要求使用乾洗手噴灑救護車外表，並把穿過的防護衣找地方晾掛後繼續使用，防護衣更已經破洞、沒有保護功能。矯正署應確實掌握疫苗施打狀況，落實防疫作為。

新冠疫苗

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