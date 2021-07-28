台北市長選舉支持蔣萬安或羅智強？朱立倫：大家加油

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
新北市前市長朱立倫(右二)在新北市長任內推動「幸福保衛站」政策，而準備參選台北市長的市議員羅智強(右一)，也列為政見之一，上午兩人同台發送餐點。記者楊正海／攝影
新北市前市長朱立倫(右二)在新北市長任內推動「幸福保衛站」政策，而準備參選台北市長的市議員羅智強(右一)，也列為政見之一，上午兩人同台發送餐點。記者楊正海／攝影

新北市前市長朱立倫在新北市長任內推動「幸福保衛站」政策，至今仍在新北市推動中。準備參選台北市長的市議員羅智強，也列為政見之一，希望未來比照新北，台北市也跟進此政策。上午兩人同台，朱立倫被問到台北市長選舉會支持羅智強還是立委蔣萬安？朱立倫說， 大家加油。

朱立倫指出，蔣萬安近來喜事連連，喜獲麟兒，給他恭喜，而羅智強推動幸福保衛站政策，是在照顧孩子，「大家加油」。

媒體另問朱立倫，外傳國民黨主席可能參選桃園市長，但江啓臣否認，誰是國民黨參選桃園市長的最佳人選？朱立倫說，桃園是他的家鄉，他也當了8年縣長，下屆國民黨一定要贏，會推出最強、在地經營、非常努力認真的候選人。媒體追問，若未來當選常主席，會推江啓臣選桃園？朱立倫則再強調，桃園是他的家鄉，會推出在地經營、大家認同的候選人。

朱立倫 蔣萬安 羅智強

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