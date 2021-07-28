嘉市議員提案「普發消費券1萬」全議員附議

行政院擬發振興券，國民黨嘉義市議員張秀華今於議會提臨時動議，建請中央政府「全面普發消費券每人1萬元」，她解釋，最好直接普發現金，或等同現金的消費券，別像先前「三倍券」印很精緻，花費更多人事成本；此由她與議長莊豐安共同提案，獲所有議員附議。

市長黃敏惠對提案表示樂觀其成，她說，之前率先建議油電凍漲，中央採納凍漲6月、7月電價，本月16日她也在疫情記者會直播中，呼籲中央應普發消費券每人1萬元，讓基層民眾能夠度過難關。

民進黨市議員蔡文旭發言表示，直接發現金可能使民眾不敢花，就沒達到振興經濟效果，希望將「1萬元」字眼改消費券或振興券，民眾領到後在1年內消費，在市場流通才會有「乘數效應」；張秀華說案由有註明消費券每人1萬，有兼顧到中央要發現金或消費券，莊豐安也認為不必修改。

無黨籍議員蔡榮豐說，1萬元額度不夠，很多年度活動沒辦、預算有剩，中央若發出1萬，市府應加碼3000元；莊豐安指，預算應無法這樣挪移，交由市府研議是否加碼。

張秀華提案指出，疫情嚴峻百工百業受衝擊，民生經濟大受影響、失業率創歷年新高，雖微解封部分場所，但並沒全部開放，紓困補助也限定對象，無法全面照顧各行各業，且民間捐贈疫苗，節省中央150億，該經費可挹注振興經濟，而去年三倍券創千億經濟效益，今年疫情愈嚴峻更應加碼普發。