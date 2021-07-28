立委批衛福部不管人流 花千萬租用監測系統只用兩個月

疫情警戒目前降為第二級，台灣民眾黨立委邱臣遠今天表示，政府在人流警示系統和資訊上各部會自行其是，讓民眾混亂，衛福部花了1500萬元租用了觀測系統，結果只用了兩個月，閒置十個月，現在還丟包交通部，他希望兩個部會坦然面對，不要「假裝看不到人流」。

邱臣遠今天舉行線上記者會，他表示，衛福部去年4月花了1500萬元租用全台景點觀測系統，由中華電信得標，監測防疫人流，但從去年4月到今年4月，只用了頭兩個月，去年6月後就閒置，他先前問衛福部，對方回答因為疫情滾動式調整，如國家風景區主責單位是交通部，所以由交通部的1968提供資訊給民眾查詢。

邱臣遠說，但交通部去年也取消系簡訊通知，還把通知委外處理，部分現場用人力監管，若人潮太多直接驅散，有些觀光地區是內部群組通報人數，資訊不對外，他也詢問交通部，交通部回覆因為升級三級警戒，國家風景區都關閉，不需要警示，派人力監控就好。

邱臣遠說，兩個部會的態度讓他無法接受，態度消極，現在警戒降級，之後可能會有報復性出遊人潮，他很擔心會變成防疫破口，之後得不償失，他希望能統合各部會的指揮中心或行政院出面，衛福部積極處理防疫人流，交通部協助管制人流車潮，單一窗口給民眾清楚的資訊。

環球科技大學觀光與生態旅遊系副教授陳泰安說，他發現如高雄興達港的觀光魚市或布袋魚市，在使用高科技的現代卻還用傳統計數器管制民眾排隊，這樣可能會形成群聚，令人擔心也讓他匪夷所思，大家有科技、有工具卻做不到高科技管制。

中華民國旅行品質保障協會主委李奇嶽說，如果要有人流管制APP，需要有單位願意出面匯集各方資訊，因為觀光根本是多頭馬車，例如森林遊樂區歸林務局管，很多農場是退輔會的，需要由可以指揮各部會的單位整合，這是龐大工程，但若做出來「就功德無量」，若做得好，花1億5000萬元也不過分，但做不好，花1500萬元也只是讓人痛苦。