何時宣布選黨主席 朱立倫未鬆口「會盡快向大家報告」

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
新北市前市長朱立倫(右二)在新北市長任內推動「幸福保衛站」政策，而準備參選台北市長的市議員羅智強(右一)，也列為政見之一，上午兩人同台發送餐點。記者楊正海／攝影
新北市前市長朱立倫(右二)在新北市長任內推動「幸福保衛站」政策，而準備參選台北市長的市議員羅智強(右一)，也列為政見之一，上午兩人同台發送餐點。記者楊正海／攝影

新北市前市長朱立倫在新北市長任內推動「幸福保衛站」政策，至今仍在新北市推動中。準備參選台北市長的市議員羅智強，也列為政見之一，希望未來比照新北，台北市也跟進此政策。上午兩人同台，朱立倫被問到何時宣布參選國民黨主席時，仍未鬆口，僅表示今天下午中常會討論，「我會盡快向大家報告」。

朱立倫說，「幸福保衛站」是他102年當新北市長時推動，結合社會愛心，幫忙18歲以下孩子，只要到超商或許多連鎖商店就可以得到需要的愛心餐，這就是現在民間在推動的待用餐，謝謝羅智強也推動，希望能延伸到台北市和其他地區，把這項政策推動到全台灣。

至於國民黨中央也曾推出愛心待用餐，全台串連，媒體問朱立倫，這是否在與主席江啓臣互別苗頭？朱立倫說，他從102 年就推動幸福保衛站，全台灣要推動幸福保衛站和愛心待用餐，他都非常歡迎。

至於外界關心他何時宣布參選黨主席選舉，朱立倫說，今天下午中常會盡快討論，他也會盡快向大家報告，國民黨現在需要快速回應民眾對紓困、經濟困境、防疫工作各項議題，他會很快跟大家報告。

另外，媒體人趙少康認為國民黨民調起不來，願意為黨付出？朱立倫指出，不只趙少康急，很多國民黨支持者都很急，要一起努力重振國民黨。

朱立倫 國民黨

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