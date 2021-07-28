同框盧秀燕為黨主席選舉鋪路？江啟臣：3級警戒後首同台

國民黨主席江啟臣今日與台中市長盧秀燕同台，到台中豐原視察南陽國小仁愛、信義樓工程，媒體詢問江啟臣與盧秀燕頻頻同框是否為黨主席之路鋪路？江啟臣表示，從三級警戒開始，今日是他與盧秀燕市長首次公開露臉，怎麼會說「一直」。

江啟臣表示，這段時間大家都很辛苦，特別是市府團隊，因防疫工作，大家都非常辛苦，但是沒有因為防疫而讓市政工作、尤其像教育建設工作停頓，這個他非常佩服，所以在三級降二級之後，在防疫許可的條件底下，邀請盧市長一起來看南陽國小重建工程，尤其9月要開學了，這個對市民及孩子來講非常重要。

因疫情三級警戒，國民黨主席選舉無限期延後舉辦，江啟臣8月18日任期屆滿前確定無法改選，國民黨考紀會以人民團體法、公司法規定解釋認定現任主席任期得自動延長，但遭內政部解釋打槍。

江啟臣表示，內政部的函文主要是指政黨黨章的解釋，以及黨內選舉的期程、任期解釋等，應該由黨內專職機構負責。他強調，關於黨內民主程序，包括任期及選舉時程都要依據黨章、法令以及中常會的決定，黨中央從過去到現在，黨務的推動就是尊重中常會的決議來辦理，所以在任期及未來選舉時程上也會這樣，這次因受疫情影響，這是過去沒有發生過的，黨內特別是中常會就這部分如何因應做制度化的討論，讓黨務的推動不會中斷。