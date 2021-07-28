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國際外送平台抽傭高 高雄市議員籲組「外送國家隊」
高雄市議會第五次定期大會今天復會，持續未完成的市政總質詢，民進黨郭建盟打頭陣，與同黨議員聯合質詢，郭提到，餐飲服務業在本次疫情下是嚴重受災戶，許多人轉跑外送，目前國際外送平台抽傭過高，希望市府帶頭建請中央成立「外送平台國家隊」，透過本土非營利平台減少抽成費用，降低民眾經濟衝擊。
疫情趨緩，在防疫不能鬆懈的情況下，如何恢復疫後經濟、幫助產業將是重點。市議員郭建盟說，這場疫情重創餐飲服務業與弱勢勞工，許多店家因應三級警戒無法做生意，但還是要持續繳店租、付員工薪水，很多撐不下去的都收店，也有很多轉當外送員。
郭建盟說，目前兩大外送平台foodpanda、Ubereats抽傭過高，很多店家與外送員實質上獲利不多，以疫情間家庭外送平均單價350元為例，店家可拿到57%約196至200元，外送員拿14.3%約50元，平台可獲得28%約104元。
市議員高閔琳補充，每一單外送平台就拿了近3成，同時餐飲業成本高利潤低，這情況下根本賺不到錢，有時甚至做一單賠一單，因此希望市政府建議中央設置「外送平台國家隊」，成立非營利App，每一單只抽5％，其餘25％可分配給店家與外送員，讓他們有多一點餘裕照顧自己與員工。同時，也請中央結合外送平台國家隊與振興券，搭配使用，讓政府的協助有加乘效果。
市長陳其邁說，疫情剛爆發時也十分擔心商店家、市民生計，因此之前市府快速設置「高雄好家載」結合商家、計程車做外送，幫民眾度難關。政府將持續扮演助攻角色，爭取成立外送國家隊，也會請經發局透過高雄好家載的實施經驗持續協助，同時透過紓困、租金減免幫助店家。
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