拿食藥署文件攻擊日本捐疫苗 民進黨團：令人不齒
外傳某在野黨利用食藥署一份流出資料，提到日本有批AZ疫苗微生物檢驗超標，刻意洩漏給某週刊，意圖指向日本捐疫苗有問題，最後該周刊認為有疑慮拒絕受理。民進黨立法院黨團指出，這做法非常惡意，呼籲所有立委拿到資料心存善念，不要利用政黨優勢，扭曲疫苗，降低國人接種疫苗信心。
民進黨團副幹事長黃世杰指出，食藥署已澄清，日本檢驗的生產批號跟送來台灣疫苗的批號完全不同，這是抹黑造謠手法 ，企圖拖垮防疫作為，刻意扭曲訊息，還寫出教戰守則，引導輿論和民意，也顯示背後有特定勢力，還記得兩個月前國民黨外流出教戰手冊，是參加政論節目對資訊的扭曲跟引導，這次又有在野黨做了這樣事情，罔顧國民健康，打擊國人信心，不僅是黑ＡＺ還要黑國產。
民進黨立委鄭運鵬說， 這位某在野黨立委也是刻意要扭曲，明知這些都不是事實，還要用教戰手冊方式誤導視聽，在野黨見一隻黑一支疫苗，充滿政治目的，在野黨立委不要用政黨優勢，降低國人接種信心，明知內容都是不實，還是刻意扭曲，令人不齒。
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