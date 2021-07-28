聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義縣議會決議爭取中央發紓困現金 翁章梁：不反對

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣議員賴瓊如提議動支縣庫，先發給縣民每人2千元。記者魯永明／翻攝
嘉義縣議員賴瓊如提議動支縣庫，先發給縣民每人2千元。記者魯永明／翻攝

紓困振興要重新發行振興券或普發現金，引發熱議；嘉義縣議會上午閉幕臨時動議，全體無異議通過國民黨團書記長李國勝議員、無黨黨團總召陳福誠議員聯署提案，要求縣長翁章梁爭取中央普發現金，議員賴瓊如提議動支縣庫，先發給縣民每人2千元；翁章梁說，他不反對普發現金，但對先普發2千元，他未回應。

李國勝說，本土疫情重創經濟，許多基層民眾生計陷入困境，放無薪假，中央紓困預算8千4百億元，計畫再花大錢印振興券發放，展時人民要先拿現金換振興券，學校開學將近，有家長連學費都拿不出來，如何換振興券，有民代被生活困苦民眾借錢，若縣長不爭取普發現金，那開縣庫先發給縣民現金。

陳福誠表示，上次發振興券，人民消費結果讓大多數財團企業受惠，反而小生意人、基層攤商未受惠，又發振興券，有人用現金打9折收購振興券，人民未受惠，他要求翁章梁認真看待此議案，爭取中央普發現金。

議員詹琬蓁說，上次中央花費22億元印製振興券，人民還要拿錢換振興券，花的都是人民納稅錢，造成浪費，與其發振興券不如普發現金。議員賴瓊如說，桃園市發現金紓困，在中央未答應普發現金前，她提議先發縣民每人2千元。

「我不反對普發現金！」翁章梁說，中央用在紓困振興的預算1千6百億元，發給振興券會有人未領取，有遺珠之憾不公平情形，普發現金雖公平，但振興也不能忽略還要兼顧紓困，逼人民拿振興券消費，上次他領振興券馬上帶頭拿去布袋觀光魚市及朴子市場消費。

紓困振興要重新發行振興券或普發現金，引發熱議；嘉義縣議會國民黨團書記長李國勝議員要求縣長翁章梁爭取中央普發現金。記者魯永明／翻攝
紓困振興要重新發行振興券或普發現金，引發熱議；嘉義縣議會國民黨團書記長李國勝議員要求縣長翁章梁爭取中央普發現金。記者魯永明／翻攝
紓困振興要重新發行振興券或普發現金，引發熱議；嘉義縣議會無黨黨團總召陳福誠議員提案，要求縣長翁章梁爭取中央普發現金。記者魯永明／翻攝
紓困振興要重新發行振興券或普發現金，引發熱議；嘉義縣議會無黨黨團總召陳福誠議員提案，要求縣長翁章梁爭取中央普發現金。記者魯永明／翻攝
嘉義縣議員詹琬蓁(右)質詢縣長翁章梁(左)說，上次中央花費22億元印製振興券，人民還要拿錢換振興券，花的都是人民納稅錢，造成浪費，與其發振興券不如普發現金。記者魯永明／翻攝
嘉義縣議員詹琬蓁(右)質詢縣長翁章梁(左)說，上次中央花費22億元印製振興券，人民還要拿錢換振興券，花的都是人民納稅錢，造成浪費，與其發振興券不如普發現金。記者魯永明／翻攝

翁章梁 紓困振興 桃園

延伸閱讀

嘉義縣餐飲有條件內用不共食 首日稽核200餘家無違規

東京奧運舉重方莞靈第4名 翁章梁讚嘉義之光

舉重／鄒族女孩方莞靈奪第4名 親友觀賽：以她為榮

舉重／阿里山鄒族方莞靈征戰東奧 家鄉親友加油

相關新聞

影／竹市議會國民黨團辦市長民調結果公布 林耕仁出線

新竹市議會國民黨團25日起一連3天舉行市長民調，有市議員李國璋、林耕仁、陳啓源3人競逐，4家民調公司結果今天出爐，由林耕...

外交部擬推高端疫苗外交 藍黨團：友邦該高興還無奈？

國民黨主席江啟臣昨披露外交部擬贈友邦國產高端疫苗密件電報，質疑外交部兼淪高端國際行銷「外送平台」。國民黨團上午再批，之前...

嘉市議員提案「普發消費券1萬」全議員附議

行政院擬發振興券，國民黨嘉義市議員張秀華今於議會提臨時動議，建請中央政府「全面普發消費券每人1萬元」，她解釋，最好直接普...

台北市長選舉支持蔣萬安或羅智強？朱立倫：大家加油

新北市前市長朱立倫在新北市長任內推動「幸福保衛站」政策，至今仍在新北市推動中。準備參選台北市長的市議員羅智強，也列為政見...

立委批衛福部不管人流 花千萬租用監測系統只用兩個月

疫情警戒目前降為第二級，台灣民眾黨立委邱臣遠今天表示，政府在人流警示系統和資訊上各部會自行其是，讓民眾混亂，衛福部花了1...

影／何時宣布參選黨主席？朱立倫：會盡快跟大家報告

新北市前市長朱立倫上午在台北市景東里發放愛心餐盒，針對何時將表態參選國民黨主席，朱立倫説會盡快跟大家報告，朱立倫也表示現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。