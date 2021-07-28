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嘉義縣議會決議爭取中央發紓困現金 翁章梁：不反對
紓困振興要重新發行振興券或普發現金，引發熱議；嘉義縣議會上午閉幕臨時動議，全體無異議通過國民黨團書記長李國勝議員、無黨黨團總召陳福誠議員聯署提案，要求縣長翁章梁爭取中央普發現金，議員賴瓊如提議動支縣庫，先發給縣民每人2千元；翁章梁說，他不反對普發現金，但對先普發2千元，他未回應。
李國勝說，本土疫情重創經濟，許多基層民眾生計陷入困境，放無薪假，中央紓困預算8千4百億元，計畫再花大錢印振興券發放，展時人民要先拿現金換振興券，學校開學將近，有家長連學費都拿不出來，如何換振興券，有民代被生活困苦民眾借錢，若縣長不爭取普發現金，那開縣庫先發給縣民現金。
陳福誠表示，上次發振興券，人民消費結果讓大多數財團企業受惠，反而小生意人、基層攤商未受惠，又發振興券，有人用現金打9折收購振興券，人民未受惠，他要求翁章梁認真看待此議案，爭取中央普發現金。
議員詹琬蓁說，上次中央花費22億元印製振興券，人民還要拿錢換振興券，花的都是人民納稅錢，造成浪費，與其發振興券不如普發現金。議員賴瓊如說，桃園市發現金紓困，在中央未答應普發現金前，她提議先發縣民每人2千元。
「我不反對普發現金！」翁章梁說，中央用在紓困振興的預算1千6百億元，發給振興券會有人未領取，有遺珠之憾不公平情形，普發現金雖公平，但振興也不能忽略還要兼顧紓困，逼人民拿振興券消費，上次他領振興券馬上帶頭拿去布袋觀光魚市及朴子市場消費。
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