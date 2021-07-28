上百名政要被駭客攻擊 民進黨團：恐涉及間諜組織

通訊軟體LINE的台灣100多名府院及朝野政黨等政要遭駭客攻擊，LINE上周已著手強化資安機制、發訊息提醒受害用戶，並向執法單位報案，目前正進行調查。民進黨立法院黨團指出，可能涉及對岸有心人士，甚至在台灣的間諜組織，要求國安單位正視，尋求解決之道。

民進黨團幹事長劉世芳指出，Line是台灣人常用社群網路，被駭客入侵不是為了勒索金錢，後面有政治目的、資安問題要竊取資料，要求嚴查， 法務部、NCC也要制定嚴謹法律，保障國家安全。

劉世芳說，看起來一百多名重要人士被駭客入侵，可能涉及對岸有心人、 台灣間諜組織，必須提高警覺，恐怕已上升到國安問題，請國安單位正視，趕快尋求解決之道。黨團書記長羅致政說，若重要的政治人物被駭，政治動機非常清楚，涉及對岸危害的可能性是有的。