聽新聞
test
0:00 / 0:00
上百名政要被駭客攻擊 民進黨團：恐涉及間諜組織
通訊軟體LINE的台灣100多名府院及朝野政黨等政要遭駭客攻擊，LINE上周已著手強化資安機制、發訊息提醒受害用戶，並向執法單位報案，目前正進行調查。民進黨立法院黨團指出，可能涉及對岸有心人士，甚至在台灣的間諜組織，要求國安單位正視，尋求解決之道。
民進黨團幹事長劉世芳指出，Line是台灣人常用社群網路，被駭客入侵不是為了勒索金錢，後面有政治目的、資安問題要竊取資料，要求嚴查， 法務部、NCC也要制定嚴謹法律，保障國家安全。
劉世芳說，看起來一百多名重要人士被駭客入侵，可能涉及對岸有心人、 台灣間諜組織，必須提高警覺，恐怕已上升到國安問題，請國安單位正視，趕快尋求解決之道。黨團書記長羅致政說，若重要的政治人物被駭，政治動機非常清楚，涉及對岸危害的可能性是有的。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言