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百名政要LINE疑遭駭 高虹安：台灣是很多國家情蒐目標

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民眾黨立委高虹安。圖／高虹安辦公室提供
民眾黨立委高虹安。圖／高虹安辦公室提供

我國上百名政府高層及朝野政要傳出通訊軟體LINE駭客入侵，民眾黨立委高虹安今表示，歷年我國政府受到網路攻擊的最大來源主要是對岸，但仍需從攻擊手法、足跡釐清，「大家太常專注在共諜，可能忽略台灣也是很多其他國家情蒐的目標，高科技產業或政府治理藍圖布局，都是很多國家或國際企業希望了解的敏感資訊」。

高虹安指出，這一百多位高層政要LINE被入侵的手法、時間，需先釐清可否歸類為同一批次的攻擊，才能進一步確認是否為針對政府高層，還是LINE大規模遭到入侵；如果確認是針對政府高層的攻擊，國安會一定要詳細調查及規畫如何防範。

高虹安也表示，現在是網路時代，無論是來自對岸或是其他國家的情報刺探、駭客網路攻擊，已經是我國政府甚至一般人生活中會遭遇到的日常，當然有理由懷疑對岸對台情蒐，但還需要從攻擊手法、足跡進一步釐清。

高虹安說，LINE還是台灣最廣泛方便使用的通訊軟體，「大家都用你不可能不跟著用」，她也呼籲，通訊軟體上不要傳遞比較敏感的會議或資訊，除了實體見面聯繫處理外，也可以利用其他跨平台的端對端加密通訊軟體。

高虹安 LINE 駭客

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