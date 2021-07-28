外交部機密公文外洩給藍營 民進黨團：嚴查嚴辦洩密

國民黨主席江啟臣昨天爆料，外交部在高端通過EUA隔天發文給我國中南美洲、加勒比海等9個大使館，要我國使館調查邦交國受贈疫苗及安排民眾施打的意願；民進黨立法院黨團指出，該公文是機密文件，卻成為國民黨政治操作工具，產生對邦交危害，不僅要求國民黨負政治責任，也要求外交部根據國家機密保護法，嚴查嚴辦外交部洩漏公文人員。

民進黨團今天辦「嚴查嚴辦外交洩密，國家利益超越藍綠」線上記者會，黨團書記長羅致政說，該機密公文內容是正常的外交作為，並沒有任何不法弊案，僅是要求外館洽悉了解友邦接受疫苗的調查意願，沒有任何不對，就像我國捐贈口罩一樣，當時也有類似洽悉的動作。

羅致政說，但國民黨中央昨天的公文，可看到「機密」被塗掉、「對象」被塗掉，國民黨了解這是機密不能外洩，顯然涉及法律問題，根據國家機密保護法洩漏或交付核定機密公文，可處一年以上七年以下有期徒刑，國民黨掌握機密，不懂保護機密，洩露的人顯然來自外交部內部，要求外交部嚴查嚴辦。

羅致政說，因為有可能在這機密文件外流的情況下，可能洩漏給對岸，這是國家利益問題，不是藍綠問題，在國內政治操作也會影響到邦交關係，國民黨把打擊國產疫苗當作政治操作目標，後面有很大陰謀，若傳到友邦，當地國的反對黨也可能有政治操作。但最大根源是刻意外交訊息，作為國內藍綠政治操作的工具。

黨團幹事長劉世芳說，外交部不斷釋放訊息說「台灣可以幫忙」，期盼幫助全球疫情嚴重國家，已經有善的循環，東歐國家也有回贈疫苗，但國民黨黨中央打擊國產疫苗，藉此打擊各個邦交真善友誼，要求外交部內部嚴查。