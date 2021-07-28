外交部機密公文外洩給藍營 民進黨團：嚴查嚴辦洩密

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民進黨線上記者會。圖／取自直播
民進黨線上記者會。圖／取自直播

國民黨主席江啟臣昨天爆料，外交部在高端通過EUA隔天發文給我國中南美洲、加勒比海等9個大使館，要我國使館調查邦交國受贈疫苗及安排民眾施打的意願；民進黨立法院黨團指出，該公文是機密文件，卻成為國民黨政治操作工具，產生對邦交危害，不僅要求國民黨負政治責任，也要求外交部根據國家機密保護法，嚴查嚴辦外交部洩漏公文人員。

民進黨團今天辦「嚴查嚴辦外交洩密，國家利益超越藍綠」線上記者會，黨團書記長羅致政說，該機密公文內容是正常的外交作為，並沒有任何不法弊案，僅是要求外館洽悉了解友邦接受疫苗的調查意願，沒有任何不對，就像我國捐贈口罩一樣，當時也有類似洽悉的動作。

羅致政說，但國民黨中央昨天的公文，可看到「機密」被塗掉、「對象」被塗掉，國民黨了解這是機密不能外洩，顯然涉及法律問題，根據國家機密保護法洩漏或交付核定機密公文，可處一年以上七年以下有期徒刑，國民黨掌握機密，不懂保護機密，洩露的人顯然來自外交部內部，要求外交部嚴查嚴辦。

羅致政說，因為有可能在這機密文件外流的情況下，可能洩漏給對岸，這是國家利益問題，不是藍綠問題，在國內政治操作也會影響到邦交關係，國民黨把打擊國產疫苗當作政治操作目標，後面有很大陰謀，若傳到友邦，當地國的反對黨也可能有政治操作。但最大根源是刻意外交訊息，作為國內藍綠政治操作的工具。

黨團幹事長劉世芳說，外交部不斷釋放訊息說「台灣可以幫忙」，期盼幫助全球疫情嚴重國家，已經有善的循環，東歐國家也有回贈疫苗，但國民黨黨中央打擊國產疫苗，藉此打擊各個邦交真善友誼，要求外交部內部嚴查。

國民黨 外交部 疫苗

延伸閱讀

藍營批將友邦當國產疫苗白老鼠 綠營：不要繼續黑國產

蔡英文讓選手搭商務艙承諾落空？綠委：並不是跳票

台灣在立陶宛設代表處 綠委指兩大重要意義

疫苗爭議 民進黨團：國民黨不要幫江啟臣擦屁股

相關新聞

影／竹市議會國民黨團辦市長民調結果公布 林耕仁出線

新竹市議會國民黨團25日起一連3天舉行市長民調，有市議員李國璋、林耕仁、陳啓源3人競逐，4家民調公司結果今天出爐，由林耕...

外交部擬推高端疫苗外交 藍黨團：友邦該高興還無奈？

國民黨主席江啟臣昨披露外交部擬贈友邦國產高端疫苗密件電報，質疑外交部兼淪高端國際行銷「外送平台」。國民黨團上午再批，之前...

嘉市議員提案「普發消費券1萬」全議員附議

行政院擬發振興券，國民黨嘉義市議員張秀華今於議會提臨時動議，建請中央政府「全面普發消費券每人1萬元」，她解釋，最好直接普...

台北市長選舉支持蔣萬安或羅智強？朱立倫：大家加油

新北市前市長朱立倫在新北市長任內推動「幸福保衛站」政策，至今仍在新北市推動中。準備參選台北市長的市議員羅智強，也列為政見...

立委批衛福部不管人流 花千萬租用監測系統只用兩個月

疫情警戒目前降為第二級，台灣民眾黨立委邱臣遠今天表示，政府在人流警示系統和資訊上各部會自行其是，讓民眾混亂，衛福部花了1...

影／何時宣布參選黨主席？朱立倫：會盡快跟大家報告

新北市前市長朱立倫上午在台北市景東里發放愛心餐盒，針對何時將表態參選國民黨主席，朱立倫説會盡快跟大家報告，朱立倫也表示現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。