精通三國語言 AIT新任發言人鄧艾德就任

美國在台協會（AIT）今天表示，鄧艾德（Ed Dunn）7月27日就任AIT發言人，他精通中文、愛沙尼亞語及印尼語。

AIT表示，鄧艾德在加入AIT前，曾參與美國國務院「勞倫斯•西德尼•伊格爾伯格研究計畫」，並任職於一間全球策略傳播暨公共事務顧問公司，他先後於美國駐愛沙尼亞塔林大使館擔任文化新聞官，以及美國駐印尼雅加達大使館副發言人。其他海外派駐地點包括中國廣州及巴基斯坦伊斯蘭馬巴德。

AIT表示，鄧艾德也曾擔任美國國務院數位交流辦公室代理主任，以及美國國務院巴基斯坦科官員。

AIT表示，鄧艾德來自美國明尼蘇達州，他擁有美國埃默里大學國際研究及中文系學士學位，曾於南京大學-約翰霍普金斯大學中美文化研究中心研讀中美關係，和太太育有兩個小孩。