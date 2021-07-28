聽新聞
test
0:00 / 0:00

精通三國語言 AIT新任發言人鄧艾德就任

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
AIT新任發言人鄧艾德。圖／AIT提供
AIT新任發言人鄧艾德。圖／AIT提供

美國在台協會（AIT）今天表示，鄧艾德（Ed Dunn）7月27日就任AIT發言人，他精通中文、愛沙尼亞語及印尼語。

AIT表示，鄧艾德在加入AIT前，曾參與美國國務院「勞倫斯•西德尼•伊格爾伯格研究計畫」，並任職於一間全球策略傳播暨公共事務顧問公司，他先後於美國駐愛沙尼亞塔林大使館擔任文化新聞官，以及美國駐印尼雅加達大使館副發言人。其他海外派駐地點包括中國廣州及巴基斯坦伊斯蘭馬巴德。

AIT表示，鄧艾德也曾擔任美國國務院數位交流辦公室代理主任，以及美國國務院巴基斯坦科官員。

AIT表示，鄧艾德來自美國明尼蘇達州，他擁有美國埃默里大學國際研究及中文系學士學位，曾於南京大學-約翰霍普金斯大學中美文化研究中心研讀中美關係，和太太育有兩個小孩。

AIT 國務院 印尼

延伸閱讀

拜登承諾不會政治化情報工作 點名陸俄威脅

外交生涯始自台 孫曉雅：任AIT處長是美夢成真

7月26日疫情懶人卡／AIT一員工確診 長春國賓影城有感染者到過觀影

AIT保養組人員確診 匡列12名同事居家隔離

相關新聞

影／竹市議會國民黨團辦市長民調結果公布 林耕仁出線

新竹市議會國民黨團25日起一連3天舉行市長民調，有市議員李國璋、林耕仁、陳啓源3人競逐，4家民調公司結果今天出爐，由林耕...

外交部擬推高端疫苗外交 藍黨團：友邦該高興還無奈？

國民黨主席江啟臣昨披露外交部擬贈友邦國產高端疫苗密件電報，質疑外交部兼淪高端國際行銷「外送平台」。國民黨團上午再批，之前...

嘉市議員提案「普發消費券1萬」全議員附議

行政院擬發振興券，國民黨嘉義市議員張秀華今於議會提臨時動議，建請中央政府「全面普發消費券每人1萬元」，她解釋，最好直接普...

台北市長選舉支持蔣萬安或羅智強？朱立倫：大家加油

新北市前市長朱立倫在新北市長任內推動「幸福保衛站」政策，至今仍在新北市推動中。準備參選台北市長的市議員羅智強，也列為政見...

立委批衛福部不管人流 花千萬租用監測系統只用兩個月

疫情警戒目前降為第二級，台灣民眾黨立委邱臣遠今天表示，政府在人流警示系統和資訊上各部會自行其是，讓民眾混亂，衛福部花了1...

影／何時宣布參選黨主席？朱立倫：會盡快跟大家報告

新北市前市長朱立倫上午在台北市景東里發放愛心餐盒，針對何時將表態參選國民黨主席，朱立倫説會盡快跟大家報告，朱立倫也表示現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。