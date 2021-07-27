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江啟臣主席能否延任陷羅生門 連營籲：依黨章任滿去職

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

國民黨中常會明將討論黨主席延選期程，初步規劃9月25日投票。但現任主席江啟臣8月18日任期就將屆滿，考紀會原做出解釋改選交接前得自然延長，昨也遭內政部打臉，有意挑戰者籲江依規定任滿去職。

國民黨文傳會副主委鄭照新回應，內政部民政司函釋中雖否決考紀會依據人民團體法做出解釋，要求回歸政黨法規定，但政黨「專責單位」得對章程作出解釋，也就是原本考紀會就有權作出解釋．

鄭照新說，考紀會仍認定，參考「人民團體法」與「公司法」規定，這次主席因不可抗拒原因無法換屆選舉，改選前現任主席任期可自動延長。鄭表示，明天也會將函釋與考紀會建議報中常會一併議處。

不過考慮挑戰江啟臣的國民黨智庫副董事長連勝文，辦公室發言人錢震宇表示，主席任期在黨章中有一定規範，「任滿去職」後的代理主席做法也有相關慣例，應回歸黨章處理。錢說，若主席選舉9月底改選，8月下旬江原本也就應請假。

也評估投入選戰的前主席朱立倫，所屬陣營人士則表示，主席選舉期程與現任主席延任與否，都尊重中常會決議。

江啟臣陣營人士表示，江的態度就是在確保防疫前提下，主席選舉與任期去留都尊重法律、黨章與常會決議，「該怎麼辦就怎麼辦」。

黨中央初步規劃主席選舉將於8月12、13日領表，16、17日登記。中常委李德維說，既然8月18日主席任期屆滿前就會登記結束，屆時江啟臣勢必要請假投入選戰，黨無副主席，中常會就由常委代理主持，請假不代表沒有主席。

李德維說，內政部函釋只是要國民黨回歸黨章規定，而黨章只規定主席任期4年，並沒有根本否定延任的可能性，不是一定要江8月18日之後一定要去職。有常委質疑，若江8月18日一定要去職，那同天改選的黨代表是否也要比照？

考紀會 江啟臣

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