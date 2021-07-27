北港鎮長販賣清潔隊員職缺牟利 監院全票通過彈劾
監察院今天表示，監察委員張菊芳、葉宜津、王麗珍調查發現，雲林縣北港鎮長蕭永義多次販賣清潔隊員職缺，牟取不法利益新台幣750萬元，顯有違失，情節重大，今天通過三位監委所提彈劾案。
彈劾案文指出，蕭永義在2019年到2020年間，多次濫用清潔隊員人事進用及核定權，分別收受新台幣120萬元或150萬元不等的賄款，作為進用為清潔隊員的對價，蕭永義因此獲得不法利益750萬元。
彈劾案文表示，經第一審法院認定，蕭永義犯貪汙治罪條例，為有罪判決，應執行有期徒刑10年2月，褫奪公權8年；也已違反公務員服務法及公務員廉政倫理規範等規定。彈劾案文指出，蕭永義顯有違失，情節重大，依法彈劾，並移送懲戒法院審理，依法懲戒。
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