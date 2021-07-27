內政部解釋出現矛盾？ 國民黨：主席得延任至選出為止

國民黨主席選舉因疫情三級警戒延後，考紀會日前認定，現任主席江啟臣任期得自動延長，但遭內政部打臉。考紀會主委葉慶元晚間回應，內政部回函尊重政黨自治，黨的章程就是考紀會負責解釋，江得繼續行使職權至新任主席產生為止。

葉慶元表示，政黨是政治性人民團體，政黨法是人民團體法特別法，政黨適用法律上優先適用政黨法，人民團體法相關函釋就算不適用，也有參考價值；依內政部七十六年函釋，社團理監事因故無法改選時，應由現任理監事繼續行使職權。

葉慶元說，針對財團法人董事會與公司董事會因故無法改選時，法院亦認定現任董事、董事長、監察人得繼續行使職權。

葉慶元指出，因受疫情影響，致使現任主席、中常委、中央委員、黨代表均可能發生任期屆滿無法即時改選情形，這屬天災之不可抗力事項，故於完成改選前，自得繼續行使職權至完成改選、就職為止。

葉慶元表示，內政部回函尊重政黨自治，並援引政黨法第十七條，主張相關黨內規章應由黨內專責機構解釋，「本黨予以肯定」；而國民黨係由考紀會負責章程解釋，所以本案由考紀會負責解釋。