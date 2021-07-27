【重磅快評】高端無國際認證 政治附加價值人人愛

衛福部食藥署19日通過高端疫苗的「緊急使用授權」（EUA），今天藍營黨踼爆外交部要我國9個大使館調查駐在國受贈高端疫苗的意願，質疑政府要將充滿爭議的國產疫苗援外；於此同時，桃園市的議員臨時動議提案通過，要求市政府施打疫苗應具備三期解盲及國際認證，形同「封殺」高端疫苗入境，兩者形成鮮明對比。

高端疫苗取得「緊急使用授權」，爭議不止，除了中央及地方各有動作，藍綠政治人物也爭議不休，今天最矚目 的莫過於國民黨立委林為洲了及民進黨立委高嘉瑜了；林在臉書表示，為督促高端完成三期臨床試驗，他承諾「願意犧牲打國產疫苗，把國際疫苗留給台灣的人民」，他並PO出疫苗預約系統登記接種高端意願，宣示是玩真的。

曾經要求蔡政府清查政府高層是否持有或投資高端股票的民進黨立委高嘉瑜也不甘寂寞，她在臉書表示，中央流行疫情指揮中心今宣布重新開放疫苗接種意願登記並提供「高端疫苗」為新選項後，她得知可以預約後，立刻取消已預約的疫苗，等待下一波意願登記完成再施打高端。

事實上，高端疫苗還沒上場，各方已紛紛抓緊賺取聲量的機會，但熱鬧一番後，恐怕都不會有實際的動作，也不必太當真。

外交部否認指控，絕無幫廠商兜售疫苗的意圖與行動，更不可能在尚未徵詢友邦意願及符合當地法規的情況下，貿然推動國產疫苗援外，未來若要疫苗援外，也以外交部援外預算支應。

但以高端疫苗沒有做三期解盲及取得國際認證的情形下，蔡政府要友邦接受這份「厚禮」，恐怕執行起來會有困難；但不管成不成，外交部反應一流，在食藥署通過高端疫苗緊急使用授權後馬上就有動作，政治正確絕對是一百分，嘴上績效領先各部會。

不過，外交部嚷著要把國產苗推出去之際，民進黨執政的桃園市卻唱反調；國民黨籍議員在市議會臨時會中臨時動議提案，要求市政府施打疫苗應具備三期解盲及國際認證，雖有民進黨議員反對，最後動用表決通過提案。高端才上預約平台，地方議會就提案封殺，鄭文燦自是尷尬，但日後也可能作為鄭文燦「逆時中」的後盾，只是加大蔡政府的難堪。

林為洲及高嘉瑜用自己的手臂成功博取媒體版面，兩人訴求不同，林說是兌現承諾，並把球丟給綠營人士，就看有沒有人出來接招；高嘉瑜看似勇敢，但她附帶一提，高端不可怕，可怕的是有疫苗不去打，「但我還是認為高端必須取得國際認證，才能讓國人有信心」，這一強調，看似響應黨中央，但卻刺中了蔡政府的痛腳。

其實林、高各取所需，林說犧牲是督促高端完成三期臨床試驗，高說改登記高端，但附帶要求是必須取得國際認證。如果連國會議員打這一針都要有附帶條件，還要如此壯烈表態，誰會相信這批疫苗能順利送出國門，並能讓友邦人民安心挨針？高端疫苗還沒上陣，誰又知道它居然有這麼大的政治附加價值。