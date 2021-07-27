明年度中央總預算籌編2兆2521億 社福預算近6千億

行政院長蘇貞昌今召開行政院111年度計畫及預算審核會議，明年度總預算案中，支出以社福預算5947億元最多。行政院發言人羅秉成表示，中央政府總預算案的籌編尚未完全定案，行政院將在8月下旬提報院會通過後，舉行記者會對外說明。

行政院今公布預算籌編概況，歲出為新台幣2兆2521億元，較110年度歲出預算數2兆1359億元增加1162億元，成長5.4%；歲入2兆2391億元，較110年度歲入預算數2兆534億元增加1857億元，成長9%。

行政院並指出，總預算案歲入歲出差短130億元，加計債務還本數960億元（占稅課收入5.1%），融資需求為1090億元，規劃移用以前年度歲計賸餘500億元及舉債590億元支應。

行政院表示，各項支出中以社福預算5947億元最多，較去年成長6.4%；其次為國防經費3726億元，較去年成長3%；再者為教育經費3124億元，較去年成長5.6%。公共建設計畫1466億元，較去年成長18.6%。

行政院表示，其中成長比例最高者為少子女化對策經費801億元，較去年增加267億，成長50.1%，主要增列0-5歲育兒津貼、安心懷孕友善生養經費，以及0-6歲托育及就學補助。

羅秉成轉述，蘇貞昌於會中裁示指出，111年度整體歲入成長幅度高於歲出，歲入歲出差短130億，較上年度減少695億，減幅達到84.3%，顯示行政院在推動國家發展的同時，仍能嚴守財政紀律，請各部會後續辦理整編作業時，應優先納編政院相關重要政策，如有近期通過之重大計畫，仍應於現有額度內優先檢討容納。