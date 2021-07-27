捷克捐贈疫苗 前外交部長：寄望他們與台灣建交「不可能」

捷克送疫苗3 萬劑給台灣，不用「過度解讀」！前外交部長程建人接受本報訪問時指出，捷克等國家願意此時捐贈數萬疫苗給台灣，表示過去以來與他們多有往來，關係不錯，但寄望他們與台灣建交「是不可能的」；他國此時捐贈疫苗給台灣，代表駐外單位的努力展現成果，但也反映出台灣在疫苗採購上的失責。

與捷克多年往來

20多年前擔任外交部次長時即曾前往捷克拜訪的程建人表示，捷克前總統哈維爾（捷克知名作家）在任時，他即率代表團前往，該國總統府秘書長並出面接待。台灣與捷克往來已20多年，彼此互有交情；台灣疫情大幅蔓延且疫苗短缺那段期間，各個駐外單位應該都很努力爭取駐地國家支援。

除了捷克，最近另有立陶宛、斯洛伐克各捐3萬及1萬的疫苗給台灣，美、日則各捐贈數百萬劑疫苗，成為台灣政府宣揚的重大事件。但程建人認為，這些國家捐贈台灣疫苗，除台灣之前曾捐口罩幫助他們外，波羅的海小國家確實較不會受到中國政府的干擾，敢與台灣交往。他在外交部時也去過波羅的海3小國，彼此多所往來。但要到外交承認是不可能的。

為何不捐非洲弱國？

程建人指出，台灣並非沒有能力購買疫苗，非洲許多國家缺疫苗更嚴重，為何捷克不捐給他們？駐外單位的努力應予以肯定，但台灣部分縣市想自行採購各數十萬劑總被中央拒絕，中央卻接受外國幾萬劑疫苗，顯示中央在疫苗採購上並未能「超前佈署」，反成了「滾動調整」，也代表台灣防疫規劃的不足。

「現在承認台灣的只有少數幾個國家」，程建人表示，所以我們要多拓展非邦交國的關係，立陶宛等小國基於人道善意的捐個幾萬劑疫苗，台灣應該感謝，但不必過度解讀，也沒有必要「大內宣」，除非世界局勢產生重大變化，他們不可能與台灣建交。至於美國、日本等捐贈疫苗給台灣，除了基於人道，也是因為「符合他們的利益」。

美國為施壓大陸

曾任駐美代表的曾建人說，現在美台關係好，是因美國與中國政府關係不好，要對中國大陸施壓，並傳遞訊息（message）給大陸；如果美國與中國仍維持良好關係，就會有不同作法。台灣可以感謝別人對我們的善意，但也要反思為何還需要各國捐疫苗，而國內縣市採購疫苗卻又被擋，難道只是為了做內宣？

「台灣常喜歡過度解讀，但多數民眾又不清楚外交背後的實情」，程建人說，至今許多人都還不了解「中華-台北」（Chinese-Taipei）這一名稱來源的歷史緣由，喜歡稱「台灣隊」。雖然做內宣對當政者有利，但專家學者不應站在藍綠立場刻意曲解，應以客觀、中立、理性的思考論述，否則民眾豈不更加被誤導？

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