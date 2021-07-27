科學城物流遭紅色資本入侵？時代力量：滲透我國半導體機密

時代力量立法院黨團今舉行記者會指出，肩負政策任務、防止產業機密外洩的泛公股物流公司「科學城物流」，短短兩年內落入有紅色資本疑慮的嘉里大榮手中，恐滲透我國半導體機密，而政府的監理、審查過程也令人充滿疑慮。時力表示，相關行政機關應對外界完整說明，針對嘉里大榮的上層股權變動，經濟部投審會也應依法要求速提申請，落實投審會職責。

時力黨團總召邱顯智指出，科學城物流原由台糖與華航各持股26%，泛公股比例過半，但2017年8月華航售出全部持股給新竹物流，新竹物流又售出共55%的股權給嘉里大榮，加上嘉里大榮向益州化工等取得的股權，嘉里大榮自此持有60%以上的股權，然而嘉里集團為港商郭鶴年家族持有，與中國歷任國家主席交好，中共政治色彩恐往下滲透到涉及我國半導體機密的科學城物流中。

時力黨團副總召陳椒華也質疑，科學城物流營運績效穩健且現金股利豐厚，華航為何要一次性出脫股權？她也提到，黨團接獲檢舉，總統府國策顧問、新北市小英之友會總團長秦嘉鴻疑涉入台糖、華航「喬股權交易」，另台糖雖擁有優先承購權，卻僅公文稿代替簽呈發文給國營會說明不行使，國營會則只回文「洽悉」，政府對於公股事業出脫股權究竟是如何監理？

時力黨團幹事長王婉諭表示，科學城物流轉型成民營甚至外資事業後，脫離「具政策目標的泛公股事業」身份，不應再享有土地租金等優惠，避免對其他民營事業不平等；另接獲檢舉，部分科學城物流的業務是在竹科分公司進行，卻被移轉到南科的總公司開發票，規避權利金繳納，科技部是否有監理機制避免此類行為？

台糖副總經理顧孝柔回應，經向南科管理局了解，科學城物流並沒有公股過半的要求，且若要承購華航售出股權，需要一個月內回覆，但增列預算需時間處理，因此無法配合，內部分析後建議不承購，並向長官報告及呈報國營會；經濟部投審會副執行秘書呂貞慧表示，今年4、5月投審會已主動調查嘉里大榮上層的股東結構，尚無具體事證可確認是中資，後續交易投審會也會啟動調查程序。