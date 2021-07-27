卓伯源籲江啟臣登記後 由中常委推派人選代理黨主席

疫情警戒降級國民黨中常會明天將討論黨主席改選事宜，表態參選黨主席的彰化縣前縣長卓伯源今天針對選務提出三大訴求，強調這一場黨主席改選，是一場社會訴求，任何的私心與操作，都會讓國民黨蒙羞。他並正式呼籲，現任黨主席江啟臣自登記參選後即請假參選，由中常委推派人選代理黨主席職務。

卓伯源在臉書表示，國民黨中央在處理主席選舉時程上，要秉持「開大門、走大路」的格局，雖然是由黨員直選產生，這是一場訴求社會認同的運動，是一場讓黨員能夠認同國民黨有能力再起的黨主席選舉。國民黨要徹底革新、脫胎換骨，要有決心來終結綠色執政造成的社會不安、兩岸緊張、民主倒退30年，國民黨會有方案來告訴人民「國民黨重返執政，我們一定大步向前」。

卓伯源指出，在請益的行程中，有位參選過黨主席的黨內先進特別提到，國民黨主席選舉務必要公正、公平、公開，黨員名冊提供、投開票作業等，應讓每位參選者都站在相同起跑點上競爭，我說過這一場黨主席改選，是一場社會訴求，大家都在看，任何的私心與操作，都會讓國民黨蒙羞。

針對黨主席的選舉，卓伯源提出三大主張，包括一、 競爭公平化：現任黨主席自登記參選後即請假參選，由中常委推派人選代理黨主席職務。所有黨員名冊要完整提供。各級黨部黨務活動，對參選人要確實通知並完全開放。二、 黨務中立化：各級黨部專職、義務幹部嚴守中立，不得擔任參選人競選幹部及參加活動，或為特定參選人助選拉票。三、 參與擴大化：黨主席選舉比照總統大選方式，舉辦電視政見辯論會，擴大全黨參與的機會。