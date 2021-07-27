江啟臣黨主席任期818後依人團法自動延長？內政部打槍

國民黨主席選舉因疫情三級警戒延後，現任主席江啟臣任期8月18日屆滿後，能否自動延長任期，出現爭議。國民黨考紀會日前以人民團體法、公司法規定解釋認定現任主席任期得自動延長。但此一見解，今遭內政部解釋打槍，再生爭端。

民政司回覆國民黨函文中表示，政黨各項選人人員的選舉辦法、任期與黨代表大會召開等事項，應依黨章與政黨法第12、33條規定，「不適用人民團體法」與相關子法及公告；章程解釋應由政黨專責單位妥適處理。

因疫情三級警戒，國民黨主席選舉無限期延後舉辦，江啟臣8月18日任期屆滿前確定無法改選。考紀會認定，參考「人民團體法」與「公司法」規定，這次主席因不可抗拒原因無法換屆選舉，改選前主席任期可自動延長。

不過考紀會的解釋，卻引發黨內質疑，批評是「自己人關門決議」，從黨團到黨內都有質疑，認為程序仍應完備。

因應疫情降溫，國民黨7月15日發函內政部，要求解釋因為疫情，導致黨主席延選與全代會延後舉辦的相關疑義。內政部民政司解釋回函今送抵國民黨與相關立委。

國民黨黨章規定「主席之任期為四年」，本屆主席任期自前主席吳敦義2017年8月20日就任日起算，今年8月19日（內政部報備為18日）任期屆滿。國民黨原規劃7月24日改選，但因疫情三級警戒，常會決議延選，明天常會決定日期。