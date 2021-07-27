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國民黨明討論黨主席選舉 內政部：必要時應提防疫計畫

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
全國疫情降為二級警戒，國民黨主席選舉延選期程也將在明日中常會進行討論。圖為國民黨主席江啟臣。本報資料照片
全國疫情降為二級警戒，國民黨主席選舉延選期程也將在明日中常會進行討論。圖為國民黨主席江啟臣。本報資料照片

全國疫情今天降為二級警戒，國民黨中常會明天將討論原訂7月24日舉行的黨主席選舉延選期程。對於疫情期間黨職選舉規範，內政部民政司今也正式回函表示，疫情已降為二級警戒，可依循中央流行疫情指揮中心公布的「集會指引」辦理。

民政司回函中表示，疫情二級警戒期間辦理集會及投票，室內依可活動面積，以每人2.25平方公尺計算容留人數，最多不得超過50人；室外活動以每人至少1平方公尺計算，不得超過100人。

回函中也提到，國民黨舉辦活動與選舉過程，應落實全程配戴口罩、體溫量測、消毒、人流管制、動線規劃等措施；如有容留人數超額辦理需求，應提防疫計畫報部（指內政部），否則應暫緩辦理。

因應疫情降溫，國民黨7月15日發函內政部，要求解釋因為疫情，導致黨主席延選與全代會延後舉辦的相關疑義。內政部民政司解釋回函今送抵國民黨與相關立委。

民政司回函指出，疫情期間「貴黨」（指國民黨）辦理各項活動，除應依章程與政黨法相關規定，也應遵循只會中心公布的「集會指引」，疫情三級警戒時，應暫緩辦理集會與選舉活動。

民政司回函中也表示，去年3月補選上任的國民黨主席（指現任主席江啟臣）任期為去年3月8日至今年8月18日，有關各項選任人員的任期、改選、選舉的投開票方法與全代會召開事項，均依章程與相關規定辦理。

疫情 國民黨

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