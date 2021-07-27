舉重女神郭婞淳賽事登場 陳時中：請假也要看

中華代表團昨天在第三天賽程一口氣迎接兩面獎牌，除射箭男團射下銀牌、桌球「黃金混雙」林鄭配也奪下銅牌。今天則換舉重「女神」郭婞淳登場，身負奪金眾望。而奧運期間，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中心繫中華代表團選手的表現，記者會甫結束，就詢問在場記者「你們覺得郭婞淳會不會得金牌？」

奧運女子59公斤級舉重，緊接著在防疫記者會後登場，我國舉重好手郭婞淳更是奪金希望。

陳時中今天花不到40分鐘即結束平時動一小時的記者會，並主動關心郭婞淳的表現。他表示，奧運為國家注入一股強心針，對防疫上是有幫助的。

「人都要有攻項的『氣魄』，世界最頂尖選手的心態、情緒控制，都讓我們有很多可以學習的地方」。陳時中表示，在疫情期間奧運「得金牌是強心針」，就算要請假也要看。

他也說，在家看奧運對於民眾不外出、在家防疫是有幫助的。他說，雖然過去有人會去酒店看，但大家可以在家看，打電話分享心得。