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捷克贈疫苗 游錫堃：印証台捷共享的自由民主普世價值

聯合報 / 記者王寓中／台北即時報導
捷克捐贈台灣3萬劑疫苗，立法院長游錫堃（右）在臉書發文表示，感謝民主盟友捷克，也再次印証台捷兩國間的堅定情誼、共享的自由民主普世價直。圖／取自游錫堃臉書
捷克捐贈台灣3萬劑疫苗，立法院長游錫堃（右）在臉書發文表示，感謝民主盟友捷克，也再次印証台捷兩國間的堅定情誼、共享的自由民主普世價直。圖／取自游錫堃臉書

捷克捐贈台灣3萬劑疫苗，立法院長游錫堃在臉書發文表示，感謝民主盟友捷克，今晨遠從歐陸另一端，捎來了令人振奮的消息。

游錫堃表示，許多人和他至今記憶猶新，去年9月，捷克議長韋德齊 Miloš Vystrčil 訪台時在立法院公開演說強調： 「我堅信每一位民主主義者，有義務支持所有捍衛民主原則、建造民主的人。因為，捍衛民主原則，就等於捍衛我們社會的自由民主精神。」這段話鼓舞了同屬民主陣營的每一個台灣人。

游錫堃表示，去年，台灣捐贈捷克口罩，如今，捷克回贈台灣疫苗。疫情雖防礙了台捷兩國的實體交流，卻阻擋不了彼此的良善循環，也再次印証兩國間的堅定情誼、共享的自由民主普世價直。

游錫堃說，捷克是台灣對歐洲投資的第4大國，有著堅實的工業基礎和深厚的文化底蘊。相信疫情過後，台捷交流會更加發展，兩國情誼更加綿密。

捷克 游錫堃 疫情

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