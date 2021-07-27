中央突令停打國高中教師司機疫苗 藍委批政策太兒戲

新冠疫苗供不應求，國民黨立委林奕華今天指出，衛福部本來口頭告知各縣市，國高中教職員工疫苗今天會撥到地方，所以大部分縣市都安排本周施打；沒想到因疫苗量的問題，今天又改口說8月4日才有疫苗，還說沒有核准地方可以施打，要求暫停施打。她抨擊，中央疫苗政策可以如此混亂，著實令人搖頭。

針對公車司機、國高中老師專案疫苗何時撥下來，中央回應，目前規定還沒開放，只有造冊還沒核准施打，要求還沒開打的類別停止施打。台中市民政局表示，台中兩項今天都已打完了。有高中教師表示「好險！慢一天就打不到了」

林奕華說，國、高中老師暑假有很多事要忙，108課綱要老師共備教學、國中升高中學生會有銜接課程、國九和高三學生要開始升學準備等等，所以老師們都希望能趕緊回到教育常軌。

林奕華說，而且，除已施打完畢的縣市外，各縣市都已排定時間，甚至台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、新竹縣、彰化縣、基隆市，都是昨天或今天就開始施打，哪是說停就停？請問行政院蘇院長，這樣政府還有誠信可言嗎？衛福部這也太兒戲了，應趕緊收回停打國高中疫苗的決定。